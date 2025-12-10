Певица Лариса Долина не сдала свой особняк в подмосковном поселке Славино в эксплуатацию и не оформила его в собственность, избежав таким образом налогообложения, пишут СМИ. Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с Life.ru предположил, что исполнительнице удастся избежать наказания за это.

О «тайном дворце» народной артистки в закрытом поселке Славино сообщил Shot. Журналисты выяснили, что в 2003 году Долина приобрела участок и построила на нем трехэтажный дом на 360 кв. м, а после на соседней земле началось воздвижение нового коттеджа площадью в 660 кв. м, о котором, как утверждает телеграм-канал, налоговая не знала.

Стройка, по данным Shot, закончилась в 2011 году, но певица не стала оформлять жилье в собственность и не платила налоги на дом. Особняк был поставлен на кадастровый учет только в августе 2024 года. В результате, по подсчетам Shot, за 12 лет Долина сэкономила около 1 млн рублей на налогах.

«На участке был дом и в нем жили люди, а на бумаге его не было. Следовательно, не было и объекта налогообложения», — объяснил Хаминский.

Для возбуждения уголовного дела, по словам юриста, физлицо должно недоплатить как минимум 2,75 млн рублей налогов за три года, а предполагаемый долг исполнительницы составляет лишь около 250 тыс. рублей. Ей может грозить разве что взыскание недоимки и пени за период с 2022 года, подытожил Хаминский.

Адвокат Александр Бенхин в беседе с NEWS.ru усомнился, что артистка намеренно не платила налоги за жилье, поскольку их размер несущественен по сравнению с ее доходами. Если же Долина специально прибегла к такой схеме, то доказать это, по словам юриста, невозможно.

Чтобы подать на певицу в суд, ФНС понадобятся прямые доказательства того, что на протяжении определенного периода времени дом использовался для проживания, но не вводился в эксплуатацию, объяснил он.

«Тут важна позиция суда: что он будет думать по поводу такого ответчика как Долина. Они примут решение при условии, что есть такая политическая воля, и налоговая решит подать в суд», — считает он.

Бенхин напомнил, что дом поставили на кадастровый учет, когда Долину начали обрабатывать мошенники. По его мнению, они рассчитывали заполучить деньги от продажи этой недвижимости, но на нее не нашлось покупателя.

5 декабря исполнительница дала интервью в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Там она рассказала, каким образом мошенники убедили ее продать квартиру и передать им деньги. Кроме того, на ток-шоу народная артистка пообещала выплатить купившей у нее квартиру Полине Лурье 112 млн рублей, хотя сейчас у нее якобы нет таких денег.

В эфире программы также зачитали заявление Лурье. Она объяснила, что «сознательно» не хотела давать комментарии по поводу происходящего, пока не закончится судебный процесс. Женщина продолжает добиваться возврата квартиры и настаивает, что на момент заключения сделки Долина осознавала свои действия.