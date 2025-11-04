Российская нефть продолжит поступать на рынок, несмотря на ужесточение санкций США. Об этом заявил гендиректор одного из крупнейших мировых нефтетрейдеров — швейцарской компании Gunvor Group Торбьёрн Тёрнквист.

В октябре США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла». Цены на нефть на некоторое время резко подскочили, а некоторые индийские НПЗ объявили, что пока не планируют закупать российское топливо. Другие зарубежные компании выразили готовность покупать нефть из России, если это будет законно.

Тёрнквист отметил, что Россия прежде не раз «находила способы уклонения от санкций».

«В конечном счете, вы увидите, что все больше и больше российской нефти, поставки которой были нарушены [из-за ограничений], так или иначе попадет на рынок. Так всегда бывает», — добавил он.

По словам Тёрнквиста, Китай точно не откажется от российской нефти, как и индийские нефтеперерабатывающие заводы, некоторые из которых «продолжают закупать ее».

«Никто не может сказать наверняка, но я скажу, что реакция цен и последствия для поставок будут относительно незначительными», — считает бизнесмен.

Ранее компания Gunvor подтвердила, что решила купить иностранные активы «Лукойла», уточнив, что сделка не затрагивает каких-либо активов в России и не имеет отношения к российской нефти или сырью. Цена сделки не разглашается, но, по оценкам экспертов, стоимость активов может достигать $20 млрд.

Для подписания соглашения стороны теперь ждут одобрения властей США и Великобритании. «Лукойл» принял такое решение после того, как против него были введены американские санкции, усложнившие работу за рубежом.

Lukoil International имеет около сотни дочерних компаний в 50 странах, сообщал ранее Bloomberg.

Gunvor — одна из крупнейших частных компаний мира по торговле энергоресурсами. Ее основали в 1997 году Турбьёрн Тёрнквист и Геннадий Тимченко. В 2014 году Тимченко попал в американский санкционный список после присоединения Крыма к России и покинул Gunvor. После этого Тёрнквист продал российские активы, переориентировавшись на СПГ и рынок США. Он ранее заявлял, что Тимченко не сможет выкупить назад свою долю.