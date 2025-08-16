Белград охвачен антиправительственными протестами, в ходе которых происходят ожесточенные столкновения между демонстрантами и силовиками, пытающимися их разогнать. Накануне, 15 августа, активисты обвинили полицию в «жестокости» и «чрезмерном применении силы».

Нынешний виток беспорядков продолжается уже несколько дней. Стражи порядка начали применять против демонстрантов слезоточивый газ и водометы. За последнюю неделю в столкновениях пострадали десятки людей, сотни были задержаны.

«Девять месяцев в основном мирных антикоррупционных и продемократических протестов достигли точки кипения», — оценивает события в Сербии британская газета The Guardian.

Вечером 15 августа президент страны Александр Вучич заявил национальному телеканалу RTS, что государство выстоит перед любыми протестами, и похвалил полицию за эффективные действия в ходе последних демонстраций. По его словам, организаторы этих акций вошли в «фазу отчаяния и беспомощности».

Глава МВД Сербии Ивица Дачич выступил с заявлением, в котором отрицал применение «избыточной силы» со стороны полиции и обвинил демонстрантов в нападении на силовиков.

При этом в соцсетях распространяются ролики, запечатлевшие случаи избиения протестующих полицейскими со щитами и дубинками. СМИ пишут, что активисты бросали в сотрудников МВД яйца и камни на бульваре перед зданием сербского правительства.

Guardian отмечает, что беспорядки происходили в том числе при столкновениях между протестующими и сторонниками Вучича, которые тоже кидались фейерверками, файерами, камнями и стеклянными бутылками.

Вечером 14 августа в Нови-Саде протестующие пытались штурмовать штаб-квартиру правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) — выбили оконные стекла и разрисовали стены красной краской, скандируя фразу «Ему конец». Вучич, комментируя случившееся, обвинил активистов в попытке сжечь заживо людей, которые находились внутри здания.

Студенческие протесты вспыхнули в Сербии в ноябре 2024 года. Это произошло после гибели 16 человек при обрушении козырька здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Многие связали трагедию с коррупцией и халатностью при реализации государственных инфраструктурных проектов на бюджетные средства. Сначала акции носили характер «бдений» в память о жертвах ЧП, но потом переросли в массовые демонстрации с участием сотен тысяч человек. Они требовали беспристрастного расследования инцидента и проведения досрочных выборов.

Протесты привели к отставке Милоша Вучевича, который на момент обрушения крыши вокзала занимал пост премьер-министра, и роспуску его кабинета. Президент страны Александр Вучич остался у власти, заявив, что не собирается идти на поводу у протестующих.

Генсек Совета Европы Ален Берсе 15 августа написал на своей странице в соцсети Х, что «обеспокоен» вспышками протестной активности в Сербии, и призвал местных жителей к спокойствию, а силовиков — к «уважению прав граждан на мирные собрания». Он также подчеркнул, что сербские власти «должны соблюдать стандарты Совета Европы» и «уважать верховенство закона и прав человека».