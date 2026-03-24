Причиной взрыва в квартире на первом этаже жилого дома в Севастополе могла стать детонация неустановленного взрывного устройства, которое хранилось на балконе. Такую версию рассматривает местное управление СК, сообщается в его телеграм-канале.

В связи с установленными обстоятельствами — в частности, с тем, что эпицентр взрыва находился на балконе, — в уголовное дело добавлена вторая статья УК, о незаконном приобретении и хранении неустановленного взрывного устройства.

В результате взрыва погибла 50-летня хозяйка квартиры — многодетная мать. Четыре ее дочери, из которых две несовершеннолетние, получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу. Одна из девочек находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.

Двадцатилетний сын хозяйки квартиры, живший вместе с матерью, после взрыва был объявлен пропавшим без вести. При этом глава Севастополя Михаил Развожаев в одном из первых своих сообщений по поводу взрыва заявлял о двоих погибших.

Он также сообщал со ссылкой на МЧС и Следком, что выдвинутая изначально в СМИ версия о взрыве бытового газа в данном случае исключается, поскольку газовое оборудования в квартире не получило повреждений. «Кроме того, признаки внешнего воздействия на дом отсутствуют», — добавили в СК.

Потерпевшими по уголовному делу проходят те, кто лишился жилья в результате ЧП. По предварительным данным, повреждения получили 40 квартир — в том числе несколько в соседнем доме №20, где после взрыва начался пожар. В общей сложности пострадали шесть домов, включая четыре расположенных поблизости: там взрывной волной выбило стекла.