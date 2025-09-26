Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил заместителя премьер-министра — министра иностранных дел Мурата Нурлеу от занимаемой должности, сообщает 26 сентября пресс-служба главы государства. Новым главой казахстанского МИДа стал Ермек Кошербаев, который ранее был послом республики в России.

Токаев назначил Нуртлеу своим помощником по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству.

Одновременно опубликован указ о назначении на пост главы МИД Ермека Кошербаева.

«Назначить Кошербаева Ермека Беделбаевича министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», — говорится в тексте указа.

Ермек Кошербаев с февраля 2025 года занимал должность заместителя премьер-министра Казахстана. До этого он возглавлял Восточно-Казахстанскую область, а в 2020-2023 годах был послом республики в России.

Мурат Нуртлеу занимал пост министра иностранных дел Казахстана с 2023 года. До этого он возглавлял администрацию главы государства, работал в Комитете национальной безопасности.

4 сентября казахстанское издание ORDA со ссылкой на источники сообщило о задержании Нуртлеу. Как утверждалось в материале, это произошло на следующий день после возвращения чиновника с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходившего в Китае. Власти эту информацию не подтвердили, а сам Нуртлеу заявил, что был на работе и проводил совещания.