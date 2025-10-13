Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посчитал «торговцев кровью» и «военных баронов» виновными в продолжении военного конфликта на Украине. При этом, подчеркнул турецкий президент, Анкара поддерживает контакты как с Москвой, так и с Киевом, придерживаясь «политики баланса», и стремится к прекращению боевых действий.

Турция поставляет украинской армии беспилотники и бронетранспортеры Kirpi, реактивные системы залпового огня (РСЗО) TRLG-230, ракеты SUNGUR класса «воздух-воздух», минометы, крупнокалиберные пулеметы и боеприпасы. Также в июле 2025 года Турция присоединилась к «коалиции дронов» — совместному проекту стран НАТО по закупкам беспилотных систем для нужд ВСУ.

Запись трансляции выступления президента Турции опубликовало Anadolu Ajansı. Как следует из стенограммы, Эрдоган отметил, что конфликт между Россией и Украиной продолжается уже четвертый год и время от времени обостряется, вызывая беспокойство во всем мире. Он подчеркнул, что Турция стремится проводить «сбалансированную и справедливую политику», поддерживая контакты с обеими сторонами ради прекращения военных действий.

При этом президент Турции добавил, что в любой войне находятся те, кто стремится извлечь выгоду из страданий других: «Победителями становятся торговцы кровью, а богатство военных баронов растет», — подчеркнул Эрдоган.

Глава государства также напомнил, что Анкара придает особое значение безопасности Черного моря, где «судоходство не подвергается угрозе». По его словам, Турция готова «сделать все возможное» для содействия прекращению конфликта и мирному урегулированию.

Неделю назад министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в интервью телеканалу TRT Haber, что прогресс в мирном урегулировании военного конфликта на Украине может быть достигнут в течение нескольких месяцев.