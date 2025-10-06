Главным препятствием для достижения мира между Россией и Украиной остается вопрос контроля над территорией ДНР, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber. По его словам, именно эта проблема блокирует продвижение переговорного процесса, хотя надежда на прогресс в урегулировании конфликта сохраняется.

«Судя по всему, прогресс [в урегулировании] может быть достигнут через некоторое время, возможно, через несколько месяцев. У обеих сторон есть свои аргументы, и их необходимо свести к общему знаменателю», — сказал Фидан.

Он отметил, что Украина отказывается выводить войска из Донецкой области, тогда как Россия настаивает на уступках со стороны Киева, предупреждая, что в противном случае украинская сторона рискует потерять еще больше территорий.

«Есть некоторые альтернативные варианты, которые я прокручиваю в голове, общаясь как с европейскими, так и с американскими деятелями, о возможных решениях, которые могли бы объединить обе стороны. Но они слишком подробны, слишком неуместны здесь и могут раздражать», — пояснил министр.

По словам Фидана, Турция продолжает активные контакты с Россией, Украиной и США, в том числе после саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и последующих переговоров американского лидера с Владимиром Зеленским и европейскими представителями в Вашингтоне.

«На встрече на Аляске российская сторона более четко изложила Трампу свои условия прекращения огня. Трамп затем обсудил это с Зеленским и сопровождавшими его европейскими лидерами», — рассказал глава МИД Турции.

Министр напомнил, что в мае, июне и июле в Стамбуле прошли три раунда прямых переговоров между Россией и Украиной, а Анкара готова принять и саммит по урегулированию конфликта, если стороны достигнут соответствующих договоренностей.

Фидан подчеркнул, что позиция Турции остается неизменной: поддерживать дипломатические усилия и содействовать поиску компромисса, который позволит завершить боевые действия.