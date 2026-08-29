С 1 сентября в российских школах вводится несколько изменений. В частности, появятся оценки за поведение и новый обязательный предмет — «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР), пишет KP.RU.

Оценки за поведение будут ставить пока только в десяти школах каждого региона, а с 1 сентября 2027 года практику планируют распространить на всю страну.

В отобранных школах поведение каждого ученика, кроме первоклассников, будут оценивать по следующим критериям: дисциплина, соблюдение устава школы, взаимодействие с другими детьми и учителями, личностные качества, учебная активность. На основании наблюдений за учеником его поведение может быть оценено как «образцовое», «допустимое» или «недопустимое».

Оценка за поведение не повлияет на оценки по предметам и на допуск к основному государственному экзамену (ОГЭ). Но остаются непонятными нюансы — например, как будут оценивать поведение ученика, который знает предмет на «отлично», но разговаривает на уроке или плюется бумажками, говорится в статье.

По протоколу Минпросвещения, за первое нарушение ученик получит замечание, в случае повторных нарушений учитель пригласит директора или другого ответственного за дисциплину для воспитательной беседы. За хулиганство могут выгнать с урока, но вернут в класс после выговора.

Что касается «недопустимого» поведения, то за него не накажут, но вызовут родителей и могут назначить индивидуальную профилактическую работу. Родители имеют право обжаловать оценку в комиссии по урегулированию споров, которая должна быть в каждой школе.

Со второго полугодия в школах начнут в обязательном порядке преподавать предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР) — пока только пятиклассникам. 6—7 классы подключат с 1 сентября 2027 года.

Новый предмет будут вести учителя истории. Он будет посвящен «традиционным ценностям» России. По приказу Минпросвещения, эти ценности нужно рассматривать через биографии «выдающихся личностей», включая участников СВО. Для образцовых героев отобраны, в частности, писатели Лев Толстой и Федор Достоевский, первый космонавт Юрий Гагарин, герой Советского Союза Зоя Космодемьянская, былинный персонаж Илья Муромец.

С 1 сентября ученики 8-го и 10-го классов в рамках курса «Основы безопасности и защиты Родины» будут обязаны проходить «Начальную военную подготовку». На нее заложено 34 учебных часа. Курс будет включать принципы национальной безопасности, подготовку к военной службе, оказание первой помощи, основы противодействия экстремизму и терроризму.

История будет преподаваться в школах по единой программе, при этом учителям запрещено переставлять темы. Обществознание, которое раньше изучали с 6-го класса, теперь оставили только для 9—11 классов, при этом обучать предмету будут по единому учебнику под редакцией первого замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Изучение иностранного языка в школе также сокращают. Теперь в 5—7 классах будут заниматься английским, французским, немецким, китайским и испанским на треть меньше времени — 408 часов вместо прежних 510-ти. Для учеников 8—9 классов ничего не меняется.

При этом в список языков для изучения добавили арабский. Школа сможет предложить этот предмет, если на него будет спрос и если найдутся учителя.

Кроме того, предусмотрены изменения в самом расписании. Первоклассникам на время адаптации в сентябре—октябре рекомендуют ставить не больше трех уроков в день по 35 минут. С ноября число уроков можно увеличить до четырех, а с января — увеличить время урока до 40 минут.

Задавать уроки на дом первоклассникам не должны.