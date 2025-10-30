Если президент США Дональд Трамп начнет проводить ядерные испытания, «устраивая землетрясения у себя в Неваде», то в этом случае у России «будут развязаны руки». Об этом RTVI заявил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Кажется, Трамп не слишком понимает, что такое вообще ядерные испытания, ведь с 1992 года подземных ядерных взрывов не проводила ни одна страна в мире. В качестве исключения называют КНДР. Но о том, что происходит внутри этого государства, мировой общественности мало что известно», — отметил депутат.

Россия каждый год проводит тренировки так называемой ядерной триады, продолжил Журавлев, но на этих учениях не используются боевые заряды.

«Ядерные двигатели теперь есть у российских “Буревестника” и “Посейдона”, на которые, по всей видимости, и отреагировал американский президент. Но это вовсе не означает, что они обязательно были в ядерном исполнении, когда проходили испытания. В целом Трамп, конечно, может возобновить программу, устраивая землетрясения у себя в Неваде, но и у нас в таком случае будут развязаны руки», — подчеркнул парламентарий.

Также он напомнил, что полигон на Новой Земле, где «в свое время взрывали знаменитую советскую Царь-бомбу, от которой содрогнулся земной шар», все еще находится в рабочем состоянии. При этом Журавлев подчеркнул, что такая «эскалация никому не нужна».

«Не зря же российский президент не раз говорил о том, что используемое нами на Украине оружие — лишь малая толика всего, что у нас есть. И если начнется настоящая гонка вооружений, то мы вынуждены будем показать всю мощь русской армии», — заключил депутат.

Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, подчеркнув, что США обладают самым большим ядерным арсеналом в мире.

«Россия занимает второе место, а Китай — третье, но через 5 лет он будет наравне с ними. Из-за испытательных программ других стран я поручил Министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях. Этот процесс начнется немедленно», — сообщил он.

Последний раз Вашингтон проводил такого рода испытания в 1992 году.

Комментируя слова Трампа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что если кто-то отойдет от моратория на испытания ядерного оружия, то Москва будет действовать соответственно ситуации. Если заявление республиканца связано с успешными пусками «Посейдона» и «Буревестника», то это не было «ядерным испытанием», подчеркнул представитель Кремля.

Песков также заявил, что Россия и США пока не ведут экспертные переговоры о ядерном разоружении, но эта тема находится на повестке дня. По его словам, Москве неизвестно, чтобы какие-то страны занимались испытаниями ядерного оружия. На вопрос, уведомляли ли США каким-то образом российскую сторону о намерении возобновить ядерные испытания, Песков ответил: «Нет».