Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом добился освобождения трех граждан Польши и двух граждан Молдовы, которые находились в заключении в Беларуси и России. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусского и российского заключения», — сообщил республиканец.

Он добавил, что благодаря своему спецпосланнику Джону Коулу американская сторона смогла «серьезно надавить, чтобы это освобождение состоялось».

Одним из вышедших на свободу оказался журналист, лауреат премии имени Андрея Сахарова Анджей Почобут. По словам Трампа, президент Польши Кароль Навроцкий во время встречи в сентябре прошлого года просил его помочь добиться выхода Почобута из тюрьмы.

Он также поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко «за сотрудничество и дружбу».

Почобут был задержан в Беларуси в 2021 году, на следующий год КГБ республики включил его в перечень лиц и организаций, причастных к террористической деятельности. В 2023 году его приговорили к восьми годам лишения свободы по обвинениям в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, и в разжигании национальной, религиозной и иной социальной вражды. О его освобождении в начале мая сообщала пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анитта Хиппер.

Fox News отмечает, что освобождение заключенных стало частью более широкой серии договоренностей с участием США. В польском МИД заявили, что речь шла о многосторонней схеме обмена: троих человек передали из Беларуси в Польшу в обмен на троих, переданных в обратном направлении.

Еще несколько освобождений были оформлены по отдельным соглашениям. В списке вышедших на свободу, по данным польской стороны, оказался римско-католический монах ордена кармелитов из Кракова Гжегож Гавел.

28 апреля ФСБ сообщила, что в результате совместной операции с КГБ Беларуси из польской тюрьмы был освобожден российский археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин по формуле «5 на 5». Кроме ученого, также была освобождена жена российского военнослужащего, служившего в составе миротворческого контингента в Приднестровье.