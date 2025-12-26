Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что опубликует имена членов Демократической партии, которые связаны с делом финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в склонении несовершеннолетних к проституции.

Американский лидер подчеркнул, что многие представители Демократической партии врали, когда говорили, что не имеют к Эпштейну никакого отношения.

«Когда их имена будут раскрыты в продолжающейся радикальной левой охоте на ведьм и выяснится, что они все демократы, придется многое объяснять», — отметил Трамп.

По словам президента, демократы посещали вечеринки финансиста и отзывались о нем положительно, чтобы «бросить его, как собаку», когда «дело запахло жареным».

«А затем обвинили, конечно, президента Дональда, который на самом деле был единственным, кто отказался от Эпштейна задолго до того, как это стало модно… Наслаждайтесь, возможно, последним Рождеством!» — подчеркнул он.

12 декабря демократы из Комитета по надзору Палаты представителей США опубликовали 19 фото из архива Эпштейна, на которых запечатлены его встречи с некоторыми влиятельными мировыми фигурами. Среди них, как сообщал CNN, —президент США Дональд Трамп, бывший американский лидер Билл Клинтон, основатель Microsoft Билл Гейтс, экс-советник Трампа Стив Бэннон, лишенный титулов принц Эндрю и другие известные фигуры.

При этом в комитете уточнили, что на этих снимках не зафиксированы противоправные действия или несовершеннолетние, также неизвестны время и место съемки. Фотографии были получены в рамках масштабного расследования, которое включает десятки тысяч документов и около 95 тысяч снимках, из которых просмотрена лишь четверть.

В ноябре Трамп подписал закон, который обязал Министерство юстици США в течение 30 дней рассекретить и обнародовать все материалы федерального расследования. Сам президент пояснил, что это раскроет «правду» о связях Эпштейна с рядом видных демократов.

Параллельно, в начале декабря, федеральный судья во Флориде распорядился рассекретить данные большого жюри по ранним делам Эпштейна 2005 и 2007 годов.

В 2008 году финансист Джеффри Эпштейн признал себя виновным в вовлечении девушек, в том числе несовершеннолетней, в занятие проституцией. В августе 2019 года его нашли мертвым в камере федеральной тюрьмы на Манхэттене, где он ждал суда по обвинению в сексуальной эксплуатации. Его смерть была признана самоубийством.