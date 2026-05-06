Президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке операции по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. По его словам, мера вводится «на короткий период», пока Вашингтон и его союзники пытаются достичь соглашения о прекращении конфликта с Ираном.

Решение было принято спустя всего несколько дней после запуска миссии «Свобода» и через два дня после заявлений Трампа о готовности США сопровождать суда нейтральных стран. О приостановке операции президент сообщил в соцсетях, вскоре после того как госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет публично поддержали миссию.

Ранее Трамп заявлял, что американские силы будут обеспечивать безопасность судоходства на фоне блокады иранских портов. Иран, в свою очередь, настаивает на снятии блокады до начала переговоров по своей ядерной программе. По словам президента, решение о паузе принято по просьбе Пакистана и других стран, участвующих в посредничестве. Рубио также отмечал, что США помогли эвакуировать до 23 тысяч мирных жителей из 87 стран.

На пресс-конференции во вторник утром Хегсет рассказывал, что проект «Свобода» носит «оборонительный характер, имеет целенаправленный масштаб и является временным по продолжительности». Он настаивал на том, что борьба за контрольно-пропускной пункт отличается от целей военных в рамках операции «Эпическая ярость», более масштабной операции в Иране. Хегсет дал понять, что военные готовы возобновить боевые действия против Ирана.

«Если Иран не готов выполнить свою часть сделки или заключить соглашение, то Министерство войны США находится в боевой готовности», — сказал он.