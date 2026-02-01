Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в попытке «государственного переворота» во время выборов 2016 года и призвал немедленно арестовать его. Об этом республиканец написал на своей странице в Truth Social.

Трамп заявил, что глава национальной разведки США Тулси Габбард обнародовал «сотни ошеломляющих документов» по «русскому делу», которые якобы доказывают, что Обама лично приказал агентам ЦРУ изготовить ложные данные о нынешнем главе Белого дома.

По мнению Трампа, это было сделано для того, чтобы подорвать доверие американцев к демократии и его «убедительной победе» в 2016 году.

«Это была попытка государственного переворота, предпринятая Бараком Обамой и его приспешниками… Как сказал Джесси Уоттерс, «Что бы ни случилось с этими парнями, это не месть… это ответственность. И пришло время людям заплатить за это»», — написал глава государства.

Скандал с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы США в 2016 году получил название «Рашагейт», которое стало отсылкой к скандалу «Уотергейт» 1972-1974 годов, закончившемуся отставкой Ричарда Никсона.

В случае с «Рашагейтом» сам Трамп, как и официальные представители российской стороны, обвинения во вмешательстве отрицали. По итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, которое длилось два года, связь между Россией и штабом Трампа обнаружить не удалось. Несмотря на это, на протяжении своего первого срока республиканец постоянно сталкивался с подозрениям в сговоре с Москвой.

Трамп и ранее выдвигал обвинения в адрес Обамы. Так, в июле 2025 года он заявил, что команда его предшественника пыталась «украсть выборы» и «запутать их результаты».

«Это была государственная измена. <…> Они такое вытворяли, что никто и представить не мог, даже в других странах», — говорил Трамп.

Он также публиковал в своих соцсетях видео, созданное при помощи искусственного интеллекта, на котором на Обаму надевают наручники и отправляют в тюрьму. Представители экс-президента заявили, что обвинения в его адрес «смехотворны», а подобные действия Трампа «представляют собой слабую попытку отвлечь внимание».