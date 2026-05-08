Президент США Дональд Трамп провозгласил 8 мая днем празднования Победы во Второй мировой войне. Соответствующая прокламация опубликована на сайте Белого дома.

В документе говорится, что в День Победы отмечается «монументальный триумф Америки над тиранией и злом в Европе, достигнутый благодаря мощи» Вооруженных сил США и союзников.

«От легендарного штурма пляжей Нормандии до изнурительной, тяжелой обороны во время Арденнской операции, — мужество бесчисленных американских солдат пронесло дело союзников через пустыни Северной Африки и леса Западной Европы, пока силы нацистского режима не потерпели полное фиаско», — говорится в прокламации Трампа.

Жертва американских солдат, а также «непоколебимая решимость миллионов мужчин и женщин в тылу поставили тиранию на колени и проложили путь союзным державам к сокрушительной победе» над Японией в сентябре 1945 года, гласит документ.

Трамп призвал помнить о более чем 250 тыс. американцев, погибших во Второй мировой войне, и о «миллионах невинных душ, которые терпели ужасные зверства и погибли от рук национал-социализма».

Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии вступил в силу поздно вечером 8 мая 1945 года, по московскому времени — в ночь на 9 мая. Этим объясняется разница в датах празднования Дня Победы в России и странах Европы. Вторая мировая война завершилась 2 сентября 1945 года подписанием капитуляции милитаристской Японии. В 2023 году Россия установила 3 сентября памятным днем окончания Второй мировой войны.

Трамп и в прошлом году провозглашал 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. Тогда в его прокламации говорилось, что США празднуют «годовщину триумфа союзных держав над национал-социализмом и фашизмом».

«Без жертвы наших американских солдат эта война не была бы выиграна, и наш мир сегодня выглядел бы совершенно иначе», — подчеркнул глава Белого дома в документе.

Трамп не раз отмечал, что Россия, Великобритания и Франция празднуют День Победы, в отличие от США, которые, по словам американского лидера, «сделали гораздо больше, чем любая другая страна, для достижения победоносного результата во Второй мировой войне».

В мае прошлого года Трамп заявил, что США никогда должным образом не отмечали капитуляцию нацистской Германии, хотя «победа была одержана в основном благодаря» Америке.

«Нравится вам это или нет, но мы вступили в эту войну и выиграли ее, и нам очень помогли многие замечательные люди, многие замечательные союзники. Но я думаю, никто не станет отрицать, что мы были доминирующей силой в той войне», — сказал президент.

Он добавил, что США помогли разрушенным странам восстановиться после войны, «о чем люди не говорят». При этом Трамп подчеркнул, что День Победы не станет выходным, поскольку в США «и так слишком много праздников». Право устанавливать федеральные праздники принадлежит конгрессу.

Кроме того, глава Белого дома возмущался, что США не празднуют окончание Первой мировой войны, хотя, с точки зрения президента, и ее выиграли именно Соединенные Штаты. Без Америки «сейчас все говорили бы по-немецки и, может быть, немного по-японски», заявил Трамп.

Комментируя его высказывания, официальный представитель МИД России Мария Захарова привела несколько цитат Франклина Рузвельта, который был президентом США во Вторую мировую войну, о заслугах Красной Армии и советского народа в разгроме немецких войск.