Президент США Дональд Трамп во время встречи с представителями сельскохозяйственной отрасли в Белом доме раскритиковал штраф, который Европейская комиссия наложила на платформу X. По словам американского лидера, Европа «движется в очень плохом направлении».

Трамп назвал решение ЕК неприятным и добавил, что не считает его верным.

«Европа должна быть очень осторожна», — отметил президент США.

Он также выразил обеспокоенность нынешним политическим курсом стран Европейского союза.

«Мы хотим сохранить Европу Европой. Европа идет в плохом направлении. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась», — сказал Трамп.

5 декабря Европейская комиссия оштрафовала X за нарушение «Закона о цифровых услугах» (DSA), который требует от онлайн-платформ большей прозрачности и борьбы с дезинформацией.

По словам представителя ЕК Тома Ренье, платная синяя отметка верификации «вводит в заблуждение», так как ее может купить любой пользователь без должной проверки со стороны платформы. Также в комиссии заявили, что платформа не выполняет требования по прозрачности политической рекламы, создав архив с барьерами доступа и задержками в обработке информации. В-третьих, считают в ЕК, компания ограничивает доступ к публичным данным, что мешает выявлять мошенничество и кампании дезинформации.

В ответ X удалила рекламный аккаунт Еврокомиссии. Глава отдела продукции в соцсети Никита Бир пояснил, что для публикации объявления о штрафе для социальной сети ЕК использовала «спящий рекламный аккаунт». Прикрепленная к нему ссылка была оформлена как видеоролик, чтобы «ввести пользователей в заблуждение <…> и искусственно повысить охваты».

Представители соцсети называли требования DSA «актом политической цензуры и наступлением на свободу слова», а администрация США заявляла, что правила ЕС служат способом налогообложения американских компаний.

Основатель SpaceX Илон Маск после этого призвал упразднить Евросоюз, так, по его словам, бюрократия ЕС «медленно душит Европу». Предприниматель также призвал вернуть полный суверенитет странам евроблока.