Если отопления нет, а коммунальные службы отказывают в перерасчете или предлагают «зачесть в счет будущих платежей», необходимо жаловаться в надзорные органы. Об этом News.ru рассказала председатель комиссии Госдумы по жилищным правам Галина Хованская.

«[Нужно] зафиксировать температуру, вызвав представителя УК. В крайнем случае можно еще запросить из котельной данные по подаче тепла. И требовать перерасчет», — объяснила она.

Однако, добавила Хованская, следует быть готовыми к тому, что «далеко не везде эти инспекции работают так, как положено». И если управляющая компания (УК) отказывает в перерасчете за отсутствие отопление или использует сомнительные схемы, то следует обращаться с жалобой в жилищную инспекцию и прокуратуру. По ее словам, такие действия позволят получить хотя бы «мизерную» компенсацию.

Ранее эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь сообщил Life.ru, что, согласно правилам оказания коммунальных услуг, температура в квартирах не должна быть ниже +18 градусов.

Если температура окажется ниже нормы, необходимо незамедлительно связаться с аварийно-диспетчерской службой управляющей компании и зафиксировать номер обращения, пояснил он.

Когда управляющая компания не устраняет проблему, стоит подать обращение в Роспотребнадзор или Государственную жилищную инспекцию, добавил эксперт, и тогда УК будет оштрафована на сумму до 50 тыс. рублей за ненадлежащее качество услуг. Кроме того, через суд можно компенсировать расходы на вынужденные покупки — например, обогреватель — или препараты от простуды.