Суд в Москве запретил распространение в России информации, которая содержится в курсах, лекциях и различных публикациях пикап-тренера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов), сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Ранее Кириллов был заочно арестован по делу о склонении к изнасилованию (ч. 1 ст. 132 УК РФ).



Прокурор обратился в суд с требованием признать информацию, которая была опубликована в телеграм-канале и на сайте Кириллова, запрещенной к распространению.

По версии ведомства, Лесли, представляясь основателем курсов по технике «навыков соблазнения, сближения, влюбления и проведения свиданий», убеждал своих сторонников совершать насильственные действия сексуального характера с применением насилия к незнакомым женщинам.

Помимо этого, Кирилл в своем телеграм-канале опубликовал материалы, «склоняющие к совершению насильственных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшим», а на своем сайте продавал курсы, где была противоправная информация, утверждает прокуратура.

По данным правоохранительных органов, 21—22 июня в одном из помещений на улице 1-я Дубровская в Москве сторонники «гуру пикапа» провели тренинг для мужчин, призвав их «к совершению преступлений, а именно насильственных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшим».

В результате один из участников мероприятия 22 июня «совершил преступные действия в отношении девушки», отмечает прокуратура. В итоге суд удовлетворил требование ведомства.

В августе Алекс Лесли был арестован по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ).

Ранее в его отношении уже возбуждалось уголовное дело по подозрению в склонении к изнасилованию (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ). Расследование началось после того, как в полицию обратились женщины с жалобами на домогательства со стороны незнакомцев в Москве. В рамках проверки правоохранители обнаружили видео, на котором Лесли прямо дает указания своим ученикам о совершении изнасилований в общественных туалетах.

По информации телеграм-канала «Осторожно, Москва», в столице зафиксировано не менее восьми эпизодов уличных домогательств после проведения тренинга Лесли. Сам он объяснил жалобы пострадавших тем, что участники курсов неправильно поняли его наставления.

В конце июня двоим сторонникам Лесли суд назначил по 15 суток ареста за участие в актах домогательства. Еще один ученик был задержан в Тульской области и арестован на два месяца. Четвертый фигурант дела получил 11 суток административного заключения.