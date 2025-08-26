Тверской районный суд Москвы санкционировал заочный арест блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). Он обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание проводилось в закрытом режиме. Такое решение было принято в связи с тем, что материалы дела содержат сведения о преступлении против половой неприкосновенности.

Мера пресечения в виде ареста будет действовать сроком на два месяца, начиная с момента возможного задержания Лесли на территории России или экстрадиции. На прошлой неделе МВД объявило мужчину в федеральный розыск.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Алекса Лесли по подозрению в склонении к изнасилованию (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ). По версии следствия, блогер, известный как «пикап-гуру», систематически призывал своих последователей к совершению насильственных действий сексуального характера в отношении незнакомых женщин в общественных местах.

Поводом для возбуждения дела стали многочисленные жалобы москвичек на уличные домогательства. В рамках расследования был обнаружен видеоролик, в котором Лесли прямо инструктирует учеников совершать изнасилования в общественных туалетах.

Согласно данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», в столице было зафиксировано как минимум восемь случаев уличных домогательств к девушкам со стороны неизвестных мужчин. На это Алекс Лесли заявил, что недовольство пострадавших связано исключительно с некорректным выполнением его указаний участниками тренингов, а не с сутью предлагаемых методик.

В конце июня двое последователей блогера были приговорены к 15 суткам административного ареста за совершение актов домогательства. Позже в Тульской области правоохранительными органами был задержан еще один участник тренингов, в отношении которого суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Еще одному фигуранту дела назначено наказание в виде 11 суток административного ареста.

После того, как в отношении Лесли завели уголовное дело, его книги, включая «Жизнь без трусов» и «Охота на самца», были изъяты из ассортимента книжной сети «Читай-город» и маркетплейса Wildberries «до прояснения ситуации».