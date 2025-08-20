МВД России объявило в федеральный розыск блогера и пикап-тренера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов), следует из базы ведомства. Основанием для этого, вероятно, послужило ранее возбужденное в его отношении уголовное дело о склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ).

Информация о розыске блогера Алекса Лесли была внесена в базу данных МВД 20 августа. Согласно розыскной карточке, текущее местонахождение фигуранта установить не удалось, однако геолокационные метки в его социальных сетях позволяют предположить, что он может находиться на территории Варшавы.

Почти одновременно с появлением в розыскной базе МВД Тверской суд Москвы зарегистрировал ходатайство следователя об избрании для Лесли меры пресечения в виде заочного ареста, сообщает РИА Новости.

Уголовное дело против Лесли было возбуждено 25 июня в связи с инцидентами, участниками которых стали слушатели тренингов блогера. Непосредственно перед этим участники его семинаров совершали действия сексуального характера в отношении незнакомых женщин в общественных местах Москвы.

Инцидент, связанный с деятельностью так называемого секс-коуча, вызвал реакцию в Госдуме. В частности, председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова обратилась к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой провести проверку организаторов «телесных тренингов». Параллельно депутат Ксения Горячева направила аналогичный запрос руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщал о не менее чем восьми инцидентах с домогательствами к девушкам со стороны незнакомцев в столице. Сам Лесли утверждал, что недовольство девушек было вызвано исключительно неправильными действиями участников тренингов, а не самой концепцией его методик.

В конце июня двое последователей блогера получили по 15 суток ареста за домогательства. Позже в Тульской области был задержан еще один ученик блогера, которому избрали меру пресечения в виде двухмесячного заключения. Еще одному фигуранту назначили 11 суток административного ареста.

На фоне скандала крупные книготорговые сети приняли решение о приостановки продаж четырех изданий Алекса Лесли: «Снимай трусы», «ЖЖизнь без трусов», «Мне всегда дают» и «Охота на самца». Как заявили в «Читай-городе», издания временно сняты с реализации «до прояснения ситуации», хотя формально они не запрещены.