В Пермском крае на трассе Карагай-Кудымкар погибли три человека в результате столкновения легкового автомобиля и скорой помощи. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

Авария произошла около 16:00 30 января. По информации полиции Прикамья, водитель санитарного автомобиля «Лада Ларгус» выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой.

Как уточняет следствие, в скорой находились четыре пациента, их везли из Кудымкара в Карагай после гемодиализа (процедура очищения крови от токсичных веществ и избытка воды). В результате ДТП трое из них, а также водитель погибли.

Еще одного пациента и пострадавшего, который был за рулем другой машины, госпитализировали. По данным министра здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень, первый находится в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования. Прокуратура также проводит проверку.

В октябре 2025 года в Краснозерском районе Новосибирской области автомобиль скорой помощи, в котором находилась роженица, вылетел с трассы и перевернулся. В результате пострадали три человека. В региональном Минздраве сообщили, что двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, еще один — в тяжелом. Несмотря на ЧП, роды прошли успешно.

В феврале прошлого года в центре Белгорода в скорую врезался BMW X7, за рулем которой находился 31-летний мужчина. ДТП произошло из-за того, что водитель иномарки проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. От удара оба автомобиля врезались в опору ЛЭП и стену здания. Две женщины-фельдшера в возрасте 38 и 45 лет погибли на месте от полученных повреждений. Обоих водителей и двух пассажиров BMW госпитализировали.