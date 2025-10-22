В Краснозерском районе Новосибирской области скорая помощь, перевозившая беременную женщину в роддом, вылетела с автотрассы и перевернулась. Пострадали три человека, один в реанимации в тяжелом состоянии. Ребенок родился живым. Первым о ДТП сообщил региональный телеграм-канал ACT-54 black.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что на месте происшествия работают полицейские, устанавливающие обстоятельства ДТП. В Министерстве здравоохранения Новосибирской области добавили, что из трех пострадавших двое находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом.

В Краснозерский район в связи со случившимся вылетела бригада санитарной авиации из областной больницы. Сообщается, что находившаяся в карете скорой помощи беременная женщина родила, и ее ребенок жив, но подробностей о состоянии обоих пока нет.

