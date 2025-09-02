В Удмуртии задержаны трое школьников 15, 16 и 17 лет. Подростков обвиняют в попытке теракта — подрыва предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ижевске.

Задержание несовершеннолетних совместно проводили сотрудники региональных управлений СК и ФСБ. Об этом 2 сентября сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По версии следствия, летом 2025 года подростки, желая подзаработать, установили контакт в мессенджере с представителем украинских спецслужб. Мальчики получили задание совершить подрыв на одном из заводов Ижевска.

Двоим из них кураторы передали самодельное взрывное устройство. Подростки забрали его из тайника, получив координаты. В августе, когда они пытались заложить СВУ у проходной завода, их задержали оперативники.

Школьникам предъявлены обвинения в покушении на совершение теракта. По ходатайству следствия суд избрал в отношении всех троих обвиняемых меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

В начале августа ФСБ сообщила, что украинские спецслужбы завербовали пятерых пенсионерок для совершения терактов против российских военных в Москве и области. Предварительно вербовщики выманили у пожилых людей деньги, предложив вернуть их за выполнение заданий.

Также в августе сотрудники ФСБ задержали в Новосибирской области двоих подростков, которые готовили покушение на военного с помощью химических веществ.