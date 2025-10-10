Турция ведет переговоры с Россией о строительстве восьми атомных реакторов в причерноморском городе Синопе и во Фракии — в европейской части страны. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам министра, совместно с «Росатомом» Турция уже реализует крупнейший атомный проект — строительство АЭС «Аккую». Первый из четырех реакторов станции планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

«Также нам нужно еще восемь реакторов в Синопе и Фракии. Сейчас мы находимся в процессе обсуждения этих проектов. Однако наша основная задача на данный момент — завершить строительство первой АЭС “Аккую”», — сказал Байрактар.

Министр подчеркнул, что поступающий из России газ остается ключевым для Турции, особенно на фоне растущего потребления. По его словам, поставки начались в 1986 году, и «“Газпром” всегда был надежным поставщиком».

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции. Она состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+ мощностью по 1200 МВт каждый.

Ранее Байрактар заявил, что Турция не намерена отказываться от импорта российских энергоносителей, несмотря на давление со стороны США. Его заявление прозвучало после встречи американского президента Дональда Трампа с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне, на которой Трамп призвал Анкару прекратить закупки российской нефти.