Турецкая компания ROKETSAN на выставке SAHA 2026 в Стамбуле впервые публично показала баллистическую ракету TAYFUN Block 4 в полностью собранном виде — на колесной пусковой установке 8×8. Новая версия стала самым крупным и мощным вариантом в линейке TAYFUN и отражает переход программы к более продвинутым этапам развития, пишет издание Defence blog.

По данным Clash Report, длина ракеты составляет около 10 метров, масса — примерно 7,2 тонны, а скорость превышает 5 Маха, что относит ее к гиперзвуковым системам. В ROKETSAN заявили, что поставки ранних версий TAYFUN уже начались, тогда как модификация Block 4 продолжает разрабатываться. Проект является частью более широкой стратегии Турции по созданию собственного ракетного потенциала без зависимости от иностранных поставщиков.

Мобильная пусковая установка 8×8 рассматривается как ключевой элемент системы. Она позволяет перемещать ракету по обычным дорогам, быстро разворачивать комплекс и менять позицию после запуска, что повышает его живучесть. Подобный подход затрудняет обнаружение и перехват, особенно с учетом высокой скорости ракеты, сокращающей время реакции систем противоракетной обороны.

Разработка баллистических ракет в Турции происходила одновременно с расширением ее оборонно-промышленного комплекса, что в последние годы привлекло значительное внимание на международной арене. Компания ROKETSAN сформировала линейку вооружений, включающую тактические ракеты малой дальности, баллистические ракеты средней дальности, крылатые ракеты и гиперзвуковые системы, созданные на базе собственных технологий.

Программа TAYFUN находится под пристальным наблюдением соседних государств и союзников по НАТО. Это связано с тем, что гиперзвуковая баллистическая ракета с нераскрытой дальностью имеет ударный потенциал, способный поразить территории сразу нескольких соседей Турции.