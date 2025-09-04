Слова украинского лидера Владимира Зеленского о скором появлении российских ракет, способных долететь до Парижа, свидетельствуют о его полной военной безграмотности и рассчитаны на такого же некомпетентного президента Франции. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

Напомним, ранее в интервью французской газете Le Point Зеленский заявил, что в 2027 году у России будет много ракет с дальностью действия 5 тысяч километров, и от них «море никого не защитит» — потому что, например, от Москвы до Парижа «менее 3 тысяч километров». Украинский лидер отметил, что сейчас ВС РФ используют для ударов по позициям ВСУ ракеты дальностью 2,5 тысячи километров, но имеют в своем распоряжении и ракеты на 3 тысячи километров.

«Поверьте, через два года у россиян будет много ракет — у нас тоже — с дальностью пять тысяч километров. Море никого не защитит. Океан никого не защитит. Ракеты могут когда-то даже иметь дальность десять тысяч километров», — заявил Зеленский в интервью, призывая Европу «быть сильной» и проявить «твердость».

На самом деле ракеты высокой дальности имеются в распоряжении России уже не одно десятилетие — с 1960-х годов, напомнил депутат Колесник, комментируя слова украинского лидера. По его оценке, своим заявлением Зеленский продемонстрировал слабость своих познаний в вооружениях и одновременно стремление напугать Макрона «страшилками», рассчитанными на такую же некомпетентность в военных вопросах.

«Комментировать это с военной точки зрения очень тяжело. Потому что Вооруженные силы России могут достать кого угодно в любой точке земного шара. Вот он демонстрирует полнейшую безграмотность как верховный главнокомандующий своей страны. Как и во всем остальном», — оценил слова Зеленского российский депутат.

Напомним, летом 2024 года в интервью журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа попадет под прицел российских ракет, если разместит у себя американские. По словам представителя Кремля, у Москвы хватает потенциала для их сдерживания, но столицы европейских государств окажутся возможными жертвами эскалации конфликта.

«Америка продолжает зарабатывать деньги, Европа находится в прицеле наших ракет, наша страна — в прицеле американских ракет, находящихся в Европе. Мы уже все это проходили», — напомнил Песков, отметив, что ЕС переживает не лучшее время и буквально «трещит по швам».