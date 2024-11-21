На фоне ударов западными ракетами из Украины вглубь России российский президент Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину страны. За несколько месяцев до этого Москва и Пхеньян подписали договор о партнерстве, предусматривающий оказание взаимной военной помощи. Куда могут долететь ракеты армий России и Северной Кореи — в материале RTVI.

От «Воеводы» к «Сармату»

Одна из главных ракет в арсенале российской армии — это межконтинентальная баллистическая ракета тяжелого класса Р-36М «Воевода» (по кодификации НАТО: SS-18 «Сатана»). Она была разработана еще в Советском Союзе и имеет диапазон дальности от 10 200 до 16 000 км.

Ракета Р-36М «Воевода», по мнению авторитетного американского издания Military.com, мощнейшая в мире. Она способна преодолеть противоракетную оборону и поразить любую точку на территории США как минимум десятью термоядерными блоками.

На замену «Воеводе» должен прийти ракетный комплекс «Сармат» с дальностью до 18 000 км.

В апреле 2022 года Минобороны России сообщило о первом успешном пуске ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк в Архангельской области.

В сентябре 2023 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов объявил, что комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство.

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию анонсировал демонстрацию «Сармата» в районах базирования на боевом дежурстве.

23 сентября агентство Reuters сообщило со ссылкой на спутниковые снимки о якобы неудавшихся испытаниях ракеты «Сармат». Минобороны России эту информацию не комментировало.

Грозным оружием, имеющимся на вооружении у России, являются ракетные комплексы «Искандер». Дальность «Искандер-М» — до 500 км. Они могут оснащаться множеством разных типов боеголовок. Ракета весит примерно 3,8 тонны и двигается со скоростью около 2000 м/с. Благодаря такой скорости эту ракету очень сложно сбить с помощью ПВО.

Оперативно-тактические ракетные комплексы размещены возле Калининграда. Потенциальными целями «Искандера», как рассказал RTVI сотрудник Минобороны у стенда с ракетными разработками России на форуме «Армия-2023», являются ракетные комплексы противника, реактивные системы залпового огня и дальнобойная артиллерия, самолеты и вертолеты на аэродромах, командные пункты и узлы связи.

Договор России и КНДР

24 октября Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, который был подписан в Пхеньяне в июне 2024 года. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, этот документ имеет «неконфронтационный, оборонительный характер и не направлен против интересов третьих стран».

Статья 4 соглашения между Москвой и Пхеньяном предусматривает, что «если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам Российской Федерации и КНДР».

Военный обозреватель и создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук в беседе с RTVI отметил, что КНДР «уже играет роль» в рамках договора о партнерстве с Россией.

«Они предоставляют нам боеприпасы, ракетные установки и противотанковые ракетные комплексы, Если судить по кадрам из открытых источников и зоны СВО, это уже достаточно значительная помощь», — сказал Звинчук.

Баллистические ракеты Северной Кореи

КНДР проводит запуски ракет в течение десятилетий, что вызывает критику со стороны США, Японии и Южной Кореи. Главное оружие в арсенале Пхеньяна — это баллистические ракеты семейства Hwasong (переводится с корейского как «Марс», бог войны).

В 2017 году Северная Корея провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15. Пхеньян утверждает, что эта ракета может нести «сверхбольшую тяжелую боеголовку, способную поразить всю материковую часть США». Диапазон ее заявленной дальности — от 8 500 до 13 000 км.

31 октября 2024 года — незадолго до выборов президента США — КНДР запустила новую межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-19. Центральное телеграфное агентство Кореи назвало это испытание «очень важным», утверждая, что тогда был установлен новый рекорд мощности северокорейских стратегических ракет.