У фигурантов дела о драке в подмосковном Щелково, в результате которой погиб 20-летний футболист любительского клуба «Русская община» Арсений Ерошевич, прошли обыски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с расследованием.

Обыски прошли по местам жительства фигурантов на основании решений суда. Подробности следственных действий не приводятся.

Драка с участием Ерошевича произошла 17 августа около клуба Underground в городском округе Щелково. Телеграм-канал Sport Baza писал, что в клубе между футболистом и двумя мужчинами возник конфликт. Очевидцы утверждают, что сначала они отошли «поговорить в туалет», а через несколько минут вышли на улицу, где началась драка.

Согласно сообщению канала, Ерошевича начали бить сразу несколько человек. После удара сзади он упал и ударился головой об асфальт. «Арсений сразу потерял сознание, но его продолжили избивать уже на земле, пока очевидцы не оттащили нападавших», — говорится в посте.

Родственники футболиста рассказали, что он получил открытый перелом черепа, разрыв гортани и гематому головного мозга. После потасовки Ерошевич впал в кому и перенес две операции, но в сознание так и не пришел. 23 августа сестра Ерошевича сообщила, что он умер в больнице.

После драки были арестованы четыре человека, им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4. ст.111 УК). Троим фигурантам Щелковский городской суд Подмосковья продлил меру пресечения до 17 декабря. Продлен ли арест четвертому обвиняемому, не сообщалось.

Арсений Ерошевич играл за любительский футбольный клуб «Русская община», а в числе предполагаемых зачинщиков конфликта был игрок любительского ФК «Дизель», писала Baza. В мае болельщики команд устроили массовую драку в Щелково после поражения «Русской общины» от «Дизеля» со счетом 4:1.

Как пишет канал «Осторожно, новости», болельщики «Русской общины» утверждали, что их команда «одержала решительную победу», а драку спровоцировал «Дизель», так как не смог «смириться с поражением». Позже «Русская община» дополнила свою версию и уточнила, что среди соперников были «выходцы из стран СНГ».

В драке один из игроков «Дизеля» получил черепно-мозговую травму. После потасовки СК возбудил уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК). После новостей о столкновении футбольных клубов Любительская футбольная лига запретила болельщикам «Русской общины» приходить на трибуны, а также оштрафовала команду на 50 тыс. рублей.