Президент США Дональд Трамп пошел на уступки при заключении меморандума с Ираном, это связано с промежуточными выборами в Конгресс в ноябре 2026 года. Однако в итоге американский лидер оказался в сложной ситуации. Такое мнение профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков высказал в эфире RTVI.

«У Трампа не было никакого другого выхода, учитывая электоральную ситуацию. На данный момент 49% избирателей говорят, что они хотели бы видеть демократов в большинстве в Конгрессе, и 44% (на 5 пунктов ниже) — республиканцев. Поэтому без решения вопросов цены на нефть, соответственно, на бензин и, соответственно, инфляции Трамп не мог спасти эту ситуацию для своей партии и, собственно, для себя самого. Поэтому пришлось идти на уступки», — сказал Коробков.

Трамп «в очередной раз провозгласил победу» и объявил, что мирный договор будет подготовлен в течение 60 дней, продолжил Коробков. «Понятно — почему. Это как раз начало последней фазы избирательной кампании после праймериз, когда уже спасать партию, если этого не сделать, будет поздно», — пояснил эксперт.

«Но одновременно тут имеет место и унижение Трампа лично, и унижение США как великой державы. Иран выстоял, и, собственно, всё пришло к тому, с чего началось, вернулось на круги своя», — продолжил Коробков.

По его словам, подписанный меморандум содержит много серых пятен: это касается и плана развития Ирана на сумму $300 млрд, и ядерной программы Тегерана. При этом «иранская баллистическая программа выведена вообще за скобки», подчеркнул Коробков.

Соглашение будет нарушаться всеми сторонами, а сам Трамп «оказался в сложной внутриполитической ситуации», полагает собеседник RTVI.

«Неоконы, к которым, в частности, принадлежит госсекретарь Рубио, крайне недовольны тем, что Трамп по сути пошел на уступки. Поэтому тут есть определенный разлад и в Республиканской партии, который сейчас не скажется, потому что все думают о выборах, а вот в последние два года Трампа может создать определенные неприятности», — заявил Коробков.

По мнению собеседника RTVI, ни одна из реальных целей, которые были у Белого дома при начале военной операции, не достигнута — и это стало серьезным ударом по международному престижу США.