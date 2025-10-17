Бывший прихожанин христианских общин Краснодарского края задержан по подозрению в заказе несостоявшегося убийства двух пасторов, за которое он обещал заплатить 1 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание провели оперативники Центра противодействия экстремизму Главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с сотрудниками ФСБ. Для поимки заказчика силовики организовали инсценировку убийства одного из пасторов, после чего предполагаемый киллер представил фотографии в качестве доказательства. Инициатор преступления перевел «исполнителю» задаток в сумме 30 тыс. рублей, говорится в сообщении.

На видео, предоставленном МВД, показано, как оперативники вытаскивают из машины мужчину, кладут его на землю лицом вниз, надевая наручники, затем в согнутом состоянии головой вниз ведут в отдел. Также показаны кадры, на которых задержанный отвечающет на вопросы перед камерой, лицо мужчины заблюрено.

«Задержан по обвинению в организации убийства религиозных деятелей. Мотив и причины — личные. Вину признаю и готов понести наказание по закону Российской Федерации», — говорит он.

По предварительным данным, бывший прихожанин разочаровался в деятельности христианских общин, в которых состоял, и запланировал убийство по найму «по причине религиозной ненависти и нетерпимости», сказано в релизе на сайте МВД.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело в организации покушения на убийство (ст. 30, 33 и 105 УК). По решению суда, в качестве меры пресечения он отправлен в СИЗО.

В феврале ФСБ заявила, что предотвратила теракт в Москве в отношении крымского митрополита Тихона (Шевкунова). Покушение, по данным спецслужбы, готовила украинская военная разведка, по обвинению в подготовке были задержаны двое — россиянин и гражданин Украины. Позднее в ФСБ рассказали, что преступление готовили помощник митрополита Денис Попович и клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках Никита Иванкович. По версии силовиков, убийство планировалось совершить во время нахождения Тихона в столичном Сретенском монастыре, куда помощник собирался пронести взрывное устройство.