Красногвардейский районный суд Петербурга назначил 15 лет колонии строгого режима православному блогеру и участнику военной операции на Украине Клауду Роммелю, признав его виновным в изнасиловании девочки младше 14 лет (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК) и сексуальном насилии над ней (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК). Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По данным суда и Следственного комитета, Роммель с января 2021 года по февраль 2024 года систематически насиловал девочку 2013 года рождения, а также «умышленно, неоднократно» совершал над иные насильственные действия сексуального характера. СК уточняет, что все преступные эпизоды совершались в квартире на Заневском проспекте в Петербурге.

Согласно материалам, Роммель пользовался беспомощным состоянием девочки и «своим авторитетом взрослого». Тем самым фигурант причинил ей «нравственные страдания, физическую боль, нарушив ее половую неприкосновенность, нормальное половое, психическое и нравственное развитие», говорится в релизе пресс-службы. Сам Роммель вину не признал.

Дело Роммеля

О сексуальном насилии над 10-летней девочкой стало известно еще зимой 2024 года, когда ребенок оказался в приюте, писала «Фонтанка». По данным «Осторожно, новости» и Baza, мужчина ранее жил с матерью девочки, но потом расстался с ней, а ребенка переселил в свою комнату якобы «из-за ее непростых отношений с матерью». Он также снимал девочку в роликах для своего блога.

В одном из видео, записанном при участии ребенка, Роммель заявил, что вынуждена «нести свой крест и идти на голгофу». По словам мужчины, ее окружали антисанитария, моральные издевательства и угрозы убийством. Сама девочка на камеру говорила, что Роммель якобы изменил ее жизнь «в хорошую сторону».

Мать школьницы не обращалась в полицию из-за совместного проживания дочери с Роммелем и не стала съезжать из квартиры, объяснив это привязанностью дочки к своему экс-возлюбленному. В полицию обратилась крестная мать ребенка, узнав, что в 2023 году мужчина оказался в кровати с полураздетой девочкой. Сам Роммель утверждал, что делал ей «медицинский массаж», писали «Осторожно, новости». Потерпевшая рассказала, что Роммель трогал ее за грудь и ягодицы, оголялся и «просил мастурбировать ему», передавала «Фонтанка».

После начала проверки Роммель отправился на военную операцию. В августе он получил ранение в результате атаки дрона. Мужчину задержали только в октябре 2024 года. В суд об избрании меры пресечения Роммеля внесли с перебинтованной ногой. Он был одет в военную форму, к правому рукаву которой был пришит шеврон с изображением Иисуса Христа.

Тогда Красногвардейский суд по итогам закрытого заседания отказался арестовать мужчину. Вместо этого ему избрали меру пресечения в виде наблюдения командования воинской части в городе Луга Ленинградской области на период действия контракта.

Роммель после заседания вышел из зала суда уже самостоятельно. Он заявил «Фонтанке», что собирается вернуться в зону СВО, поскольку «надо помогать ребятам». На вопрос журналиста о сексуальных отношениях с малолетней девочкой Роммель ответил, что «такие ужасы даже слышать не хочет».

От живущего в подмосковном Подольске отца фигуранта «Фонтанка» узнала, что Роммеля раньше звали Александром. После участия в боях в Донбассе в 2014 году он, по словам отца, «отрекся» от родителей, взял себе имя немецкого генерал-фельдмаршала и переехал в Санкт-Петербург.

«Фонтанка» называла неподтвержденными данные о том, что Роммель участвовал в боевых действиях в Донбассе и был там ранен. До начала СВО Роммель работал на Никольском кладбище Петербурга.