В России распространилась новая схема мошенничества, при которой злоумышленники, представляясь сотрудниками школы, выманивают доступ к личным данным у учеников и их родителей. Об этом LIFE.ru сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По его словам, аферисты под видом персонала школы связываются с жертвой и просят ее сообщить код из СМС якобы для подтверждения регистрации или входа в школьный сервис.

«Через код мошенники получают доступ к аккаунтам, где могут храниться персональные данные, переписка или привязанные банковские инструменты», — объяснил депутат.

Немкин отметил, что опасность аферы заключается в ее правдоподобии. Она представляет собой привычное для учебного процесса действие, которое, как правило, вызывает доверие и снижает настороженность.

Мошенники, как подчеркнул парламентарий, используют стандартные психологические приемы. Среди них — срочность, официальность и доверие к образовательной организации. Это сделано для того, чтобы жертва не успела проверить детали.

Депутат предупредил, что любой элемент, связанный с учебным процессом, может быть использован для давления на жертву. Например, злоумышленники могут создавать фейковые школьные порталы, рассылать сообщения якобы от имени учителя или классного руководителя, а также использовать поддельные уведомления о расписании, оценках или необходимости обновления данных.

Чтобы защититься от этой схемы необходимо соблюдать правила цифровой безопасности, пояснил Немкин. Нельзя сообщать коды из СМС, в случае сомнений следует напрямую звонить в образовательное учреждение. Кроме того, родителям нужно контролировать онлайн-аккаунты детей, в частности, подключать двухфакторную аутентификацию.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к министру образования Сергею Кравцову с просьбой разобраться в ситуации с платным доступом к электронным дневникам. Помимо всего прочего, она отметила, что в этой сфере орудуют мошенники. По ее словам, аферисты представляются сотрудниками школ или технической поддержки и требуют у родителей коды из СМС либо предлагают перейти по ссылкам якобы «для обновления данных».