Оснований полагать, что гонконгский грипп распространится как COVID-19 и станет новой причиной пандемии, нет. Об этом в разговоре с ТАСС заявила директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

По ее словам, рост заболеваемости гонконгским гриппом пугает как обычных граждан, так и медицинских работников. Однако с точки зрения эпидемиологии и истории медицины нет предпосылок того, что может повториться сценарий COVID-19.

«Наибольшую опасность представляют вирусы, с которыми человечество встречается впервые, как было, например, в случае пандемии коронавирусной инфекции», — пояснила она.

Кроме того, в ДВФУ отмечают снижение темпов роста заболеваемости гонконгским гриппом в России. При этом Вахрушева напомнила, что, по данным Научно-исследовательского института гриппа, заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает расти. Согласно последним оценкам, уровень заболеваемости составляет порядка 106 случаев на 10 тыс. населения.

Доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии СибГМУ Юлия Минакова утверждает, что гонконгский грипп стал сезонным заболеванием, которое не опасно для вакцинированных.

«Штамм A(H3N2) входит в состав вакцин, которые были разработаны и использованы для сезонной вакцинации против гриппа в период 2025-2026 годов. Он входит и в трехвалентную вакцину, и в четырехвалентную, которой вакцинировались и дети, и взрослые и беременные», — подчеркнула она.

Кандидат медицинских наук напомнила, что беременные могут вакцинироваться со второго триместра, а дети — с шестимесячного возраста.

Минакова добавила, что грипп опасен для тех, кто впервые сталкивается с этим штаммом. В группу риска входят дети до двух лет, беременные женщины, пациенты с хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой систем и метаболическим синдромом. Однако при своевременном обращении к врачу заболевание можно вылечить на ранней стадии. Кроме того, по словам собеседницы ТАСС, в последние годы осложнения и летальные исходы из-за гриппа не фиксируются среди пациентов, которые прошли вакцинацию.

Мошенники запугивают россиян гонконгским гриппом

Ранее в Т-банке рассказали, что мошенники запугивают россиян вспышкой гонконгского гриппа. Они звонят гражданам от имени поликлиники и просят их прийти на якобы обязательный прием или анализы для профилактики вируса, а если получают отказ — начинают рассказывать про эпидемию, тяжелое течение болезни, карантин и долгую реабилитацию. Кроме того, аферисты грозятся тем, что позже записаться на прием к врачу не получится, поскольку не останется талонов.

Затем жертв ставят в электронную очередь, для попадания в которую необходимо назвать код из СМС. Таким образом мошенники получают доступ к порталу «Госуслуг», а после вынуждают россиян перевести накопления на «безопасный счет».