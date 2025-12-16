Гонконгский грипп, известный как штамм гриппа А (Н3N2), стал доминирующим в Росиии. Об этом РИА Новости сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В организации уточнили, что с середины августа доля случаев заболевания гонконгским гриппом возросла во всем мире. В частности, он является доминирующим в Европе — им болеют 80-90% исследованных пациентов.

«H3N2 также является доминирующим подтипом вируса гриппа в Российской Федерации. Эпидемиологические и вирусологические характеристики сезона гриппа 2025/26 в России соответствуют показателям в других странах Европейского региона», — пояснили в ВОЗ.

Кандидат медицинских наук Светлана Вахрушев рассказала РИА Новости, что российские врачи чаще всего выявляют гонконгский грипп на Дальнем Востоке и в Сибирском регионе. Она подчеркнула, что этот вирус циркулирует в виде сезонного гриппа, не приводящего к каким-либо эпидемиологическим катастрофам.

«При рассмотрении истории эпидемий последнего столетия градус напряженности в отношении данного штамма гриппа можно снизить», — заверила она.

Гонконгский штамм — родоначальник всей линии гриппа А H3N2. Первые случаи заболевания вирусом были зафиксированы в Гонконге в в 1968 году. По словам Вахрушевой, тогда погибло много людей. Впоследствии был накоплен коллективный иммунитет, поэтому вспышки гонконгского гриппа перестали носить характер пандемии. Среди симптомов гонконгского штамма — общая слабость и сонливость, температура до 39-40 градусов, головная боль в области висков и лба, боль в горле и кашель.

12 декабря от последствий гонконгского гриппа умерли два жителя Дагестана. Телеграм-канал Shot писал, что погибшие не были привиты от гриппа. Всего в республике за текущий эпидсезон зарегистрирован 61 случай заражения гриппом А (Н3N2), уточнил Роспотребнадзор.