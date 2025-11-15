Межзвездная комета 3I/Atlas, недавно обнаруженная в Солнечной системе, могла быть выброшена в наше пространство мощным гравитационным возмущением — например, воздействием крупной планеты или звезды в своей родной системе. Об этом сообщил инженер обсерватории «Вега» НГУ Игорь Маслов. В свою очередь астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб отметил, что комета на разрушилась при сближении с Солнцем. По мнению ученого, это указывает на искусственное происхождение небесного тела.

Объект, привлекший внимание всего научного сообщества, был обнаружен 1 июля 2025 года чилийским телескопом, входящим в роботизированную систему астрономического обзора ATLAS, которую финансирует NASA. Это всего лишь третий подтвержденный межзвездный объект в истории астрономии после астероида Оумуамуа (2017) и кометы Борисова (2019).

Гипотеза искусственного происхождения, которую отстаивает гарвардский астрофизик Ави Леб, основана на необычном поведении кометы. В отличие от типичных ледяных тел, которые часто распадаются при прохождении близко от Солнца, 3I/Atlas сохранила структурную целостность и продолжила движение как единое тело. По мнению Леба, эта аномальная прочность нетипична для естественной кометы.

Параллельно с дискуссией о природе объекта были выдвигаются предположения о его возможном возрасте. Британский астроном Мэттью Хопкинс из Оксфордского университета, применив собственную статистическую модель, пришел к выводу, что 3I/Atlas может быть древнейшей из известных науке комет.

Анализ траектории показал, что она прибыла из «толстого диска» Млечного Пути — области, населенной старыми звездами. Расчеты Хопкинса показывают, что с вероятностью 68% возраст кометы составляет от 7,6 до 14 миллиардов лет. Это делает ее ровесницей самых древних звезд в Галактике и существенно старше самой Солнечной системы, которой «всего» 4,5 миллиарда лет.

«Все немежзвездные кометы, такие, как комета Галлея, сформировались внутри Солнечной системы, поэтому они не старше 4,5 млрд лет, — пояснил Хопкинс. — Но межзвездные странники могут быть гораздо старше, и для тех из них, про которые мы знаем, наш статистический метод говорит, что 3I/ATLAS с высокой вероятностью — древнейшая комета из всех известных».

Открытие позволило в кратчайшие сроки протестировать модель Хопкинса на реальном объекте.

«Это стала фантастической возможностью для проверки нашей модели на чем-то новом, и вероятно древнем», — отметил ученый.