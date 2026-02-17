Госдума на закрытой части заседания сняла с рассмотрения рекомендации парламентских слушаний по легкой промышленности из-за наличия в них пункта по введению НДС на все импортные товары, которые продаются на маркетплейсах, сообщил RTVI источник в палате парламента.

Рекомендации участников слушаний правительству содержали следующий пункт: «Ведение налога на добавленную стоимость на импортную продукцию, реализуемую с использованием посреднических цифровых платформ, независимо от наличия беспошлинного порога».

«С инициативой исключения этого пункта выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин», — рассказал источник RTVI.

В ходе открытой части заседания Володин заявил, что «данный вопрос не следует выносить на рассмотрение, и эта тема исключительно полномочий правительства».

«Мы исходим из того, что надо поддерживать лёгкую промышленность. Разные могут быть формы поддержки. Что же касается введения налогов, это исключительно должно быть на основе диалога с обществом, деловым сообществом. Это правительство, если считает необходимым, вправе сделать», — сказал спикер Госдумы.

Он выразил надежду на то, что проект постановления будет внесен в повестку 17 февраля.

Собеседник RTVI обратил внимание на то, что «есть процедура».

«Если профильные министерства, Минфин считают необходимым принятие решения по данному вопросу, тогда они выносят на обсуждение с деловым сообществом, ведут диалог с цифровыми платформами, гражданам доводят свою позицию», — процитировал источник Володина.

Госдума не согласилась с текстом постановления из-за предложения, включенного думским комитетом по промышленности.

«На мой взгляд, это должно быть решение правительства, а не депутатского корпуса, так как это увеличит стоимость импортных товаров, что с одной стороны, справедливо для отечественных производителей, с другой стороны, ударит по кошельку потребителей», — пояснил RTVI еще один источник в Госдуме.

После доработки проект рекомендаций снова вынесут на рассмотрение Госдумы.

Сейчас товары для личного пользования стоимостью до €200 и весом до 31 кг, доставляемые перевозчиком или пересылаемые в международных почтовых отправлениях, ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин и налогов.

Минпромторг выступил за введение с 1 января 2027 года полного НДС в размере 22% для иностранных товаров, приобретаемых на маркетплейсах. О соответствующей инициативе глава ведомства Антон Алиханов сообщил на заседании комитета Госдумы по промышленной политике 11 февраля.

В Госдуме 19 января прошли большие парламентские слушания по вопросам развития легкой промышленности. Среди предложений правительству — установление преференций для российских поставщиков при начислении комиссий маркетплейсов, а также предоставление операторам платформ инструментов контроля за соблюдением прав интеллектуальной собственности путем интеграции с информационными ресурсами Роспатента.

Кроме того, предлагалось совершенствование законодательства о защите прав потребителей «в части возвратов товаров в случаях, если в сделках участвуют посреднические цифровые платформы, в том числе с использованием пунктов приема и выдачи заказов», следует из документа.

Правительству также предлагалось расширить перечень маркируемых товаров легкой промышленности в системе «Честный знак» и распространить маркировку на сумки, чемоданы и кожевенные заготовки для обуви.