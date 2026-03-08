Взрывы на нефтехранилищах в Тегеране привели к выбросу в атмосферу большого количества токсичных веществ, которые могут спровоцировать кислотные дожди. Об этом сообщает ISNA со ссылкой на Красный Полумесяц.

Эксперты объяснили, что кислотные дожди выпадают из-за выбросов в атмосферу опасных соединений — углеводородов, оксидов серы и азота. Такие осадки могут серьезно навредить легким и привести к химическим ожогам кожи.

Если капли кислотного дождя попали на человека, специалисты советуют сразу снять загрязненную одежду, убрать ее в герметичную сумку, а пораженный участок кожи тщательно промыть холодной водой.

Вечером 7 марта иранское агентство Fars со ссылкой на источники в Министерстве нефти сообщило об атаках на нефтяные хранилища в Иране. По данным агентства, израильские военные нанесли удары по трем объектам — в Кухаке, Шахране и Кередже.

По информации The New York Times, под удар также попали нефтехранилища в Тегеране. Издание подчеркивает, что это первые атаки, нацеленные на энергетическую инфраструктуру страны. Иранские СМИ и жители сообщили о серьезных разрушениях жилых домов, магазинов, дорог, водопроводных сетей, а также нескольких больниц и школ, расположенных рядом с местами ударов.

Операция США и Израиля началась 28 февраля. Как заявлял президент США Дональд Трамп, ее проведение связано с ядерной и ракетной угрозой со стороны Ирана. Уже в первый день авиаударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также несколько высокопоставленных военных и государственных чиновников.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ нанес удары по американским базам в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. После этого страны региона закрыли свое воздушное пространство, а авиакомпании временно отменили рейсы.