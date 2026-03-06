Вашингтон не собирается заключать сделку с Тегераном и требует «безоговорочной капитуляции», заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Вместе с этим он заверил, что Иран ждет «великое будущее».

«Никакой сделки с Ираном не будет, кроме безоговорочной капитуляции! После этого, и после избрания великого и приемлемого лидера (или лидеров), мы <…> будем неустанно работать над тем, чтобы спасти Иран от разрушения, сделав его экономически больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде. У Ирана будет великое будущее» — написал глава государства.

1 марта, на следующий день после начала операции США и Израиля против Ирана, Трамп заявил, что Тегеран предложил ему возобновить переговоры, на что он якобы согласился. В разговоре с The Atlantic президент отметил, что власти страны могли предложить «практичное и простое решение» намного раньше.

На следующий день Трамп в интервью CNN назвал предположительные сроки длительности военной операции — около четырех-пяти недель. В разговоре с изданием он отметил, что американские войска идут «с опережением графика». Так, по его словам, США закладывали на ликвидацию военного руководства страны около месяца, однако решили задачу «примерно за час».

3 марта Дональд Трамп прокомментировал колонку политического обозревателя The Washington Post (WP) Марка Тиссена, в которой журналист писал, что президент «не начинает войну с Ираном», а заканчивает ее. Он также утверждал, что Иран исторически угрожал США, а Трампу удалось изменить ситуацию, не прибегая к использованию сухопутных войск.

«Их ПВО, военно-воздушные силы, военно-морской флот и руководство уничтожены. Они хотят переговоров. Я сказал: «Слишком поздно!»» — написал глава государства.

Позднее Axios сообщил, что израильская разведка заподозрила Белый дом в тайных переговорах с иранской стороной о прекращении огня. Со 2 марта Иран несколько раз отправлял администрации Трампа сообщения о возможных контактах, однако Вашингтон «воспринял их как полную чушь», рассказал изданию анонимный американский чиновник.

Операция США и Израиля началась 28 февраля. Как объяснял Трамп, ее необходимость обусловлена ядерной и ракетной опасностью, которая исходит от Ирана. В первый же день воздушных ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и еще ряд высокопоставленных военных и государственных служащих.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) ответил на действия Израиля ударами по американским базам в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Страны региона закрыли свое воздушное пространство, авиакомпании приостановили рейсы.

Последний раунд переговоров США и Ирана состоялся 26 февраля в Женеве — за два дня до ударов по Тегерану.