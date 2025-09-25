Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет решение об отстранении футбольных команд из Израиля от участия в европейских соревнованиях на следующей неделе, пишет The Times со ссылкой на источники. По их данным, за дисквалификацию израильского футбола выступает большинство членов исполнительного комитета УЕФА.



Поддерживающие подобный шаг указывают на пример с Россией, которую отстранили «до последующего уведомления» от участия в международных футбольных турнирах спустя несколько дней после начала российско-украинского военного конфликта в 2022 году.

Руководящий орган европейского футбола сталкивается с серьезным давлением на фоне призывов к УЕФА приостановить членство Израильской футбольной ассоциации, которые усилились после заявления специальной комиссии ООН о том, что Израиль совершил геноцид в секторе Газа. На этой неделе в УЕФА прошли «серьезные обсуждения на высшем уровне» касательно израильского вопроса, добавляет The Times.

Ранее газета сообщала, что сразу несколько европейских футбольных клубов обращались к УЕФА с просьбой позволить им не выходить на одно футбольное поле с израильтянами. Вопреки своему географическому положению, с 1994 года Израиль выступает в европейских турнирах. На это повлиял отказ многих азиатских футбольных ассоциаций играть с израильскими командами.

Если УЕФА решит отстранить Израиль от европейских соревнований, то подобный же шаг будут ожидать и от Международной федерации футбола (ФИФА). Та, в свою очередь, «находится в сложном положении из-за тесных отношений» между ее главой Джанни Инфантино и президентом США Дональдом Трампом, отмечает газета.

В 2026 году чемпионат мира по футболу под эгидой ФИФА состоится в США, Мексике и Канаде. Вероятное отстранение Израиля от этого турнира могло бы рассердить Белый дом, который не согласен с такой перспективой. В администрации Трампа заявили Sky News, что сделают все возможное, чтобы «полностью пресечь любые попытки отстранить национальную сборную Израиля по футболу от участия в чемпионате мира».

В то же время одного запрета УЕФА может быть достаточно для того, чтобы израильтяне не попали на следующий чемпионат мира по футболу, поскольку сначала сборной Израиля необходимо пройти отбор в рамках европейских соревнований. При этом израильским футболистам и без запретов нужно приложить серьезные усилия для участия в мундиале. В последний и единственный раз сборная Израиля по футболу выступала на мировом первенстве больше 50 лет назад — в Мексике в 1970 году.

Призывы к УЕФА применить санкции в отношении израильских команд проявляются и на футбольных стадионах. 24 сентября болельщики греческого клуба ПАОК во время матча Лиги Европы против «Маккаби» из Тель-Авива вывесили баннер с лозунгом «Покажите Израилю красную карточку». А перед августовским финалом Суперкубка УЕФА между ПСЖ и «Тоттенхэмом» на футбольном поле была продемонстрирована крупная надпись «Прекратите убивать детей, прекратите убивать мирных жителей».