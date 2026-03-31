Украинская компания General Chereshnya («Генерал Черешня») и американская корпорация Wilcox Industries объявили о создании совместного предприятия для производства беспилотников в США. Планируется выпуск FPV-дронов и дронов-перехватчиков непосредственно на территории страны, сообщает издание «Милитарный» со ссылкой на украинскую сторону.

Производство комплектующих намерены локализовать в США. Проект также предусматривает полное соответствие продукции стандартам американского рынка. Основным направлением станет работа на рынке США и выполнение заказов Пентагона, при этом партнеры рассматривают возможность поставок в другие страны.

«Главная цель партнерства — значительное улучшение и развитие украинского оборудования и технологий за счёт использования передового опыта и научно-технической инфраструктуры партнера», — заявили в General Cherry. Основатель и генеральный директор Wilcox Industries Джеймс Титцель отметил, что сотрудничество с украинской компанией соответствует духу его бизнеса и позволит объединить производственные и инженерные ресурсы.

Проект находится на стадии утверждения. До регистрации совместного предприятия стороны должны получить поддержку главы государства и профильных учреждений. По словам представителя General Cherry, процесс уже координируется с правительством Украины и президентом.

Согласно договоренностям, General Cherry предоставит боевой опыт и технологическую экспертизу, а Wilcox Industries — научно-техническую инфраструктуру. Фактически это означает, что американские дроны будут проходить тестирование украинскими операторами в боевых условиях (в рамках боевых действий с Россией, в Персидском заливе или в Африке).

Чем известны дроны General Cherry

General Cherry разработала высокоскоростной дрон-перехватчик General Chereshnya Bullet, предназначенный для обнаружения и нейтрализации разведывательных и ударных БПЛА (типа «Герань») и вертолётов, а также линейки FPV-дронов с использованием оптоволокна.

Первая информация о реактивном БПЛА-перехватчике Bullet была опубликована в июле 2024 года. Заявленный радиус действия — 100 км, во время тестовых испытаний дрон удалось разогнать до 309 км/ч. Разработка дрона полностью была профинансирована компанией DEGREE-TRANS. Для навигации используется камера, схожая с применяемыми в FPV-дронах (с видом от первого лица). В октябре 2025 года компания представила три модификации дрона: дневную, ночную и оснащённую системой донаведения. Стоимость комплекса в составе пяти беспилотников Bullet и наземной станции управления составляет около 130 000 евро.

General Cherry известный поставщик украинской армии, о качестве дронов лестно отзывался командующий силами беспилотных систем Украины и руководитель аэроразведывательного подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» майор Роберт Бровди.

ВСУ утверждает, что они смогли подбить беспилотником General Cherry OPTIX с волоконно-оптической системой FPV российский вертолёт Ка-52 «Аллигатор». Бровди публиковал в своих сетях кадры атаки на российский вертолёт. На видео видно, что расчет FPV ждал в засаде, вероятно, получая данные разведки о маршруте полета вертолёта. Возможно, в целеуказании были задействованы шведские самолёты ДРЛО Saab 340.

Военный корреспондент Андрей Филатов в своем телеграм-канале писал, что Ка-52 сбили в ДНР 20 марта. Вертолёт потерпел крушение недалеко от границы с Днепропетровской областью около посёлка Надеждинка.