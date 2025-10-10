Немецкий оружейный концерн Rheinmetall поставит Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Skyranger 35. Стоимость заказа составляет трехзначное число в миллионах евро, указано в пресс-релизе компании.

Системы финансируются одним из государств Евросоюза «за счет поступлений от замороженных российских активов». О какой именно стране идет речь, в сообщении не уточняется. Производством и интеграцией систем займется компания Rheinmetall Italia SpA на ее главном предприятии в Риме.

Генеральный директор концерна Армин Паппергер поблагодарил Киев за оказанное доверие и страну ЕС «за поддержку, которая подчеркивает наши постоянные усилия по поддержке Украины».

Как отмечает Rheinmetall, система Skyranger 35 представляет собой мобильную зенитную установку, которая может устанавливаться на танки Leopard. Она оснащена револьверной пушкой KDG 35/1000 калибром 35 мм на 228 мм, а также производит до 1 тыс. выстрелов в минуту. Кроме того, Skyranger 35 обладает эффективной дальнобойностью до 4 тыс. метров и способна стрелять воздушными снарядами. В будущем систему можно будет оснастить современными управляемыми ракетами.

Контракт о передаче Украине систем Skyranger 35 концерн Rheinmetall подписал в сентябре. Тогда Паппергер отмечал, что речь идет о первых подобных системах, поставленных Киеву. Каждая из них способна освобождать от дронов зону «четыре на четыре километра». По его словам, эти системы «могли бы очень помочь украинской стороне в сложившейся ситуации».

Замороженные российские активы

С начала военной операции на Украине страны G7 и Австралия заблокировали около $280 млрд российских госактивов. В 2024 году Киев получил из них €3 млрд.

В августе издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии писало, что совокупный объем помощи Украине по этому каналу с начала 2025-го достиг €10,1 млрд. В сентябре источники Reuters сообщали, что ЕС рассматривает возможность предоставления Украине особого «репарационного кредита», обеспеченного замороженными активами России. Его суть заключается в том, что Киев должен будет погасить кредит только после того, как получит от Москвы ущерб, полученный в результате ведения военной операции.

Окончательное решение по вопросу использования замороженных российских активов может быть принято Евросоюзом в ходе саммита, запланированного на 23-24 октября.