Российский актер Юрий Колокольников, получивший известность на Западе благодаря ролям в сериале «Игра престолов» и фильме Кристофера Нолана «Довод», был включен в список лиц, якобы создающих «угрозу национальной безопасности» Украины. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Документ подписан врио министра Татьяной Бережной 21 августа 2025 года. В приказе говорится, что Колокольников снимался в фильмах, финансируемых из госбюджета России.

Украинское руководство ведет список россиян, которые «создают угрозу национальной безопасности» с 2015 года. В этот реестр включат деятелей культуры, выступавших на присоединенных территориях или публично выражавших поддержку российской политике по отношению к Украине.

Среди прочих, в этот список были внесены Олег Газманов, Николай Расторгуев, Григорий Лепс, Никита Михалков, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Сергей Безруков, Надежда Бабкина, Жерар Депардье, SHAMAN (Ярослав Дронов) и другие.

В 2024 году состоялась премьера экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» с участием Юрия Колокольникова, работа над которой велась с 2018 года. Съемки фильма проходили при поддержке российского Фонда кино.

Как следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, объем безвозвратных средств, выделенных на создание фильма, составил 600 млн рублей при общем бюджете в 1,2 млрд рублей. Общие сборы картины превысили 2,3 млрд рублей.

Телеведущий Владимир Соловьев, главный редактор RT Маргарита Симоньян, ее супруг Тигран Кеосаян, а также писатель Захар Прилепин выступили с критикой в адрес фильма и «российского кинематографического начальства». Общественное движение «Зов народа» в свою очередь направило в СК и ФСБ обращение с требованием возбудить в отношении режиссера уголовное дело.