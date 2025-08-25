Украинскую ракету «Длинный Нептун» с дальностью удара 1 тыс. км впервые продемонстрировали в ролике ко Дню независимости Украины, опубликованном изданием «Зброя» («Оружие»). Об этом сообщает Defense Express.

Судя по кадрам, «Длинный Нептун» имеет длину около 6 м, что примерно на 1,5 м длиннее его обычного варианта, а также на 12 см больше в диаметре, что объясняется необходимостью увеличения массы топлива, пишет телеграм-канал «Военный осведомитель». Ракета предназначена для ударов по наземным целям.

В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Длинный Нептун» прошел испытания и успешное боевое применение. Дальность ракеты составляет 1 тыс. км, уточнил глава государства. Другие технические характеристики «Длинного Нептуна» публично не озвучивались.

У предыдущей версии ракеты — противокорабельной Р-360 «Нептун» — масса боевой части составляла около 150 кг, дальность действия — до 300 км. Она была разработана на основе советской Х-35.

Об испытаниях на Украине собственной крылатой ракеты с дальностью свыше 1 тыс. км еще в 2019 году заявлял тогдашний президент страны Петр Порошенко. «У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания и способна стрелять более чем на 1000 км и нести боевой заряд весом 150 кг <…> Это высокоточная крылатая ракета. И это все создано украинскими специалистами», — говорил он.

18 августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в стране запустили производство дальнобойных крылатых ракет «Фламинго». Зеленский заявил, что дальность ее действия составляет 3 тыс. км. СМИ также писали, что вес боевой части «Фламинго» составляет более тонны. По словам Зеленского, массовое производство этих ракет начнется в конце 2025 года или в начале 2026-го.

Производство «Фламинго» будет уничтожено российскими точечными ударами, заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.