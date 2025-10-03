Министерство обороны Бельгии начало расследование после того, как вечером 2 октября над военной базой Эльзенборн недалеко от границы с Германией были замечены 15 беспилотников. Ведомство сообщило изданию Politico, что пока не удалось выяснить, откуда взялись эти дроны и кто ими управлял.

По последним данным, беспилотники направились на территорию Германии после того, как пролетели над авиабазой. Politico отмечает, что накануне, 2 сентября, в немецком Мюнхене авиадиспетчерская служба местного международного аэропорта вынуждена была приостановить работу из-за появления БПЛА, в результате чего были отменены 17 рейсов, и это затронуло почти 3 тысячи пассажиров.

«Аэропорт Мюнхена совместно с авиакомпаниями немедленно позаботился об обслуживании пассажиров в терминалах. Были установлены раскладушки, розданы одеяла, напитки и закуски», — говорится в заявлении администрации аэропорта Мюнхена, опубликованном сегодня, 3 октября.

Представители аэропорта добавили, что 15 рейсов, которые планировалось посадить в Мюнхене, были перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт.

За последние недели аэропорты Дании и Норвегии также вынужденно приостанавливали свою работу после того, как в их воздушном пространстве были замечены беспилотники. Это спровоцировало среди европейских лидеров дискуссию о целесообразности создания «стены беспилотников» на восточном фланге для защиты от предполагаемой российской угрозы. Инициативу активно поддержал генсек НАТО Марк Рютте и раскритиковал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Накануне премьер-министр Дании Метте Фредериксен на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене заявила, что Европа сталкивается с гибридными угрозами и должна усилить свою оборону, перевооружившись к 2030 году. После саммита датский премьер добавила, что ЕС «необходимо наращивать производство беспилотников и средств борьбы с ними, включая создание европейской сети мер по борьбе с беспилотниками, которая сможет защитить и, конечно же, нейтрализовать вторжение извне».