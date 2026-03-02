В ночь на 2 марта в Екатеринбурге скончался легендарный драматург и театральный режиссер Николай Коляда, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, смерть драматурга стала невосполнимой утратой не только для региона, но и для всей России.

По данным E1.RU, 68-летний Коляда скончался в 02:50 2 марта. О его смерти уже сообщили сестре.

«Невосполнимая утрата не только для Свердловской области, но и всей России. Ушел из жизни выдающийся драматург, актер, режиссер Николай Владимирович Коляда. Всю свою жизнь он посвятил театральному искусству и всегда оставался верен себе», — говорится в сообщении Паслера.

По словам главы региона, имя Коляды, как и проекты, созданные им, известны далеко за пределами Среднего Урала.

«Каждый год благодаря театральному фестивалю, созданному Николаем Владимировичем, Екатеринбург погружался в атмосферу настоящего праздника», — отметил Паслер.

Губернатор также напомнил, что Коляду называли «уральским солнцем современной драматургии». Режиссер, по его словам, находясь в самом сердце театральной жизни, объединял вокруг себя молодых начинающих драматургов, именитых мастеров, зрителей.

Паслер выразил соболезнования семье и близким Коляды, а также всему культурному сообществу региона. По его словам, драматург навсегда останется в памяти ярким, интересным, удивительно тонким человеком, который был предан своему делу и театру.

25 февраля Николай Коляда вызвал скорую помощь с жалобами на одышку и был отправлен в екатеринбургскую городскую больницу № 1. Через два дня Baza писал, что драматург находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозный сон.

Сестра драматурга Вера рассказала E1.RU, что она на протяжении двух месяцев жаловался на здоровье.

«С желудочно-кишечным трактом проверили, сказали, что все нормально. У него двустороннее воспаление легких. Не знаю, где он мог так простыть. После Нового года Коля все жаловался, что простуда за простудой идет. Брызгал спреями, пил таблетки. Надо было ехать в больницу! Тем более в городе живет, неужели раньше не мог последить за собой?..» — сказала она.

Николай Коляда родился 4 декабря 1957-го в Казахстане. Он был выдающаейся фигурой для современного российского театра, основателем и художественным руководителем «Коляда-Театра» в Екатеринбурге, создателем «уральской школы драматургии». За свою творческую карьеру Коляда написал более 120 пьес, многие из которых ставятся не только в России, но и за рубежом, и поставил свыше 60 спектаклей.