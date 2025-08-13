Спортивный комментатор Борис Скрипко умер на 79-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию бокса России. Причина смерти не уточняется.

По данным источника ТАСС, причина смерти Скрипко — онкологическое заболевание.

«В последнее время комментатор находился в больнице», — рассказал собеседник агентства.

Смерть Скрипко — большая потеря для бокса, заявил в разговоре с «Матч ТВ» экс‑чемпион WBA (Super) во втором среднем весе Федор Чудинов.

«Печальная новость для меня. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Он долгое время комментировал бои, в современную эпоху был голосом бокса. Большая потеря для нашего вида спорта, трудно будет заменить такого профессионала и человека», — сказал он.

Борис Скрипко родился 19 сентября 1946 года в Москве. «Спорт-Экспресс» называет его «голосом российского бокса». Скрипко работал на телевидении с 1979 года. Комментировал соревнования на 11 Олимпиадах, в том числе на Играх 1980 года в Москве и многих других крупных турнирах. Комментировал главные боксерские поединки на различных телеканалах. В 2000-х годах работал заместителем директора по спортивному вещанию на Первом канале, а также продюсером на канале «Спорт» (позже — «Россия-2»). В последние годы был комментатором на «Матч ТВ».

Скрипко регулярно комментировал боксерские поединки в паре с профессиональными боксерами. В частности, он работал с чемпионами мира Дмитрием Пирогом и Григорием Дроздом. Чаще всего Скрипко комментировал бокс вместе со своим другом, трехкратным чемпионом России и двукратным победителем чемпионатов Европы Андреем Шкаликовым.

В начале августа погиб спортивный комментатор Первого канала Александр Гришин, ему было 47 лет. Мужчину сбила электричка в Подмосковье в момент, когда он переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Спортивные СМИ называют Гришина «голосом» отечественного фигурного катания.