Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко умерла в Москве в возрасте 90 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальную представительницу семьи, юриста Татьяну Кириенко в четверг, 5 февраля.

«Умерла Гитана Аркадьевна Леонтенко, вдова народного артиста СССР Алексея Владимировича Баталова», — сказала собеседница агентства.

Причина смерти не уточняется. Кириенко отметила, что Леонтенко «скончалась мирно, дома».

Прощание со вдовой Баталова пройдет в пятницу, 6 февраля, на Преображенском кладбище в Москве. Ее похоронят там же, где и покойного супруга, уточнил «Известиям» друг семьи Владимир Иванов.

Отпевание пройдет в храме святителя Николая Чудотворца на территории кладбища, после чего состоится захоронение в семейную могилу, рассказала Кириенко.

Гитана Леонтенко родилась в 1935 году в цирковой семье. В 1944 году она стала выступать в цирке, была танцовщицей на лошади. С 1953 года начала сниматься в кино. Среди ее работ роли в фильмах «В городе С.» и «Старый знакомый». В 1963 году вышла замуж за Алексея Баталова, умершего в 2017 году в возрасте 88 лет.

После смерти Баталова дочь актера Мария Баталова и Гитана Леонтенко обратились в полицию с требованием возбудить уголовное дело против актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина. Вдов артиста утверждала, что они обманным путем получили доверенности на всю его недвижимость. В 2023 году фигуранты дела получили различные сроки, Дрожжину приговорили к четырем годам условно.

4 февраля умерла заслуженная артистка России, мать актрисы Анны Чиповской Ольга Чиповская. За день до этого скончалась советский диктор и ведущая КВН, заслуженная артистка РСФСР Светлана Жильцова.