Российские палеонтологи открыли новый вид вымершего гигантского медведя — уракана Борисяка, который обитал на территории страны около 5-6 млн лет назад. Об этом РИА Новости сообщил директор Палеонтологического института имени Борисяка РАН Алексей Лопатин.

Вымершая группа гигантских медведей, представителя которой идентифицировали ученые, родственна современным пандам. По весу звери этого вида похожи на самых крупных из бурых медведей, тяжесть тела которых превышает 700 кг.

«Уракан Борисяка был большим даже по меркам гигантских медведей, приближаясь к максимальному размеру представителей этой группы. Как и все ураканы, это был крупный активный хищник, способный к быстрому бегу», — пояснил Лопатин.

Исследование проводилось на останках около 5,5-6 млн лет, найденных в Ставропольском крае. Пока что уракан Борисяка известен по одной особи. При этом Лопатин отмечает, что древние медведи изучены «далеко не исчерпывающим образом», поэтому их новые виды в дальнейшем еще будут находить в разных странах мира, включая Россию.

В конце октября член ученого совета АНО НИИ функционального питания Дмитрий Мордвинцев обнаружил неизвестный науке вид зеленых микроводорослей. На рынке он купил зеленую микроводоросль рода наннохлоропсиос (Nanochloropsis sp.), которую часто используют в качестве корма для рыб, провел лабораторные исследования и установил, что это смесь четырех разных микроорганизмов.

В коммерческой лаборатории подобно изучили один из микроорганизмов и выяснили, что он растет как в открытых водоемах, так и в фотобиореакторах. Кроме того, этот вид производит лютен.