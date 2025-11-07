На всей территории Камчатки продолжают ощущаться афтершоки после мощного землетрясения 30 июля. В региональном филиале Геофизической службы РАН сообщили ТАСС, что уровень сейсмической активности вырос до экстремально высокого.

По данным РАН, с 31 октября на полуострове зарегистрировали 30 афтершоков, 19 из которых произошли в Петропавловске-Камчатском. Самые сильные толчки до 5 баллов ощущались 31 октября в районе мыса Шипунский и 3 ноября в ближайшем пункте ГМС Водопадная.

«В гг. Петропавловск-Камчатский и Вилючинск зафиксированы самые сильные сотрясения 4 балла во время трех сильных событий — 3 ноября 2025 г. в 19:38 UTC, ML = 6.3 и двух событий роя в Тихом океане 4 ноября 2025 г.», — говорится в публикации.

По состоянию на 5 ноября уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции оценивается как экстремально высокий по шкале СОУС’09. Ранее ученые сейсмичность в регионе была высокой (предпоследняя ступень по той же шкале — прим. RTVI).

Утром 7 ноября местные сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 у восточного побережья Камчатки в водах Тихого океана. Эпицентр находился в 111 км на юг от Петропавловска-Камчатского, очаг же располагался на глубине 37 км под морским дном.

Еще одно землетрясение магнитудой 6,3 в акватории Тихого океана зафиксировали 25 октября. Эпицентр определили в 104 км от Северо-Курильска, глубина составила 22,2 км.

В ночь на 30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой до 8,7. В пресс-службе камчатского филиала Геофизической службы РАН заявили, что для сейсмической зоны полуострова землетрясение стало мощнейшим с 1952 года.

Дорожное движение Петропавловска-Камчатского и Елизова было парализовано в течение нескольких часов, люди выбегали из домов на улицы. По словам министра по делам ЧС региона Сергея Лебедева, в результате подземной активности обрушился и фасад одного из детсадов в Петропавловске-Камчатском. Несколько человек получили травмы.

Ученые предупредили, что события 30 июля могут привести к серьезным последствиям — сильным афтершокам и цунами. Из-за предполагаемой опасности власти Японии эвакуировали персонал АЭС «Фукусима». 13 сентября ГУ МЧС по региону сообщило, что опасность цунами снята.