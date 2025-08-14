В ходе совместной операции Минобороны России и ФСБ на Украине были поражены четыре предприятия по производству комплекса дальнобойных ракет «Сапсан»- два в Днепропетровской области и два в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ФСБ.

По данным спецслужбы, речь идет о Павлоградском химическом заводе, Павлоградском механическом заводе, Шосткинском завод «Звезда», и Шосткинском государственном научно-исследовательском институте химических продуктов.

ФСБ отмечает, что по всем объектам были нанесены огневые поражения, которые подтверждаются спутниковыми снимками, техническими средствами и данными из открытых источников.

В материалах спецслужбы говорится, что ФСБ в 2024 году получила информацию о начале производства на объектах украинского военно-промышленного комплекса баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан», которые предназначены для нанесения ударов вглубь России на 500 — 750 км.

В ФСБ добавили, что Украина втайне развивала собственную ракетную программу по технологиям и запасам, оставшимися от СССР.

«По информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, в результате поражения Вооруженными Силами РФ критически важных объектов украинского ВПК в Днепропетровской и Сумской области, была пресечена попытка киевского режима совместно с западными партнерами организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе Минобороны России.

Ведомство добавило, что только в Днепропетровской области уничтожили четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональную радиолокационную американскую станцию AN/MPQ-65.

В материалах ФСБ отмечается, что «ущерб украинскому военно-промышленному комплексу от проведенной операции колоссален и несопоставим с ущербом России от проведенной ГУР МО Украины операции «Паутина».

Операцией «Паутина» называют атаку на российские военные аэродромы с помощью украинских БПЛА в начале июня. Минобороны сообщало, что «киевский режим совершил теракт» с использованием FPV-дронов, которые были запущены «с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов». По данным ведомства, в Амурской, Ивановской и Рязанской областях атаки беспилотников удалось отразить, но в Иркутской и Мурманской областях из-за ударов БПЛА загорелись «нескольких единиц авиационной техники».

Оперативный сотрудник ФСБ позже сообщил ТАСС, что операция спецслужбы и Вооруженных сил заблокировала создание производства комплексов «Сапсан» на Украине на длительный срок.