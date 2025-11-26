Совет народных депутатов Владимира по запросу региональных прокуратуры и Следственного комитета уволил мэра города Дмитрия Наумова, который ожидает суда по коррупционному делу о «кладбищенской мафии». Решение поддержали 20 депутатов, пишут «Владимирские ведомости» (всего в Совете 25 мест).

Ранее комиссия горсовета согласилась с требованием СК и прокуратуры прекратить полномочия Наумова и за это единогласно проголосовал комитет по вопросам местного самоуправления, законности, безопасности и правопорядка.

Страница с фото и биографией Наумова в качестве главы города уже удалена с официального сайта органов местного самоуправления Владимира. Там теперь указано, что временно исполняющим обязанности мэра является Владимир Гарев.

Прокуратура Владимирской области уточнила, что потребовала отстранить Наумова от должности после проведенной ведомством проверки исполнения антикоррупционного законодательства.

Было установлено, что теперь уже бывший мэр в декларации о доходах по итогам 2023 года «умышленно занизил» в три раза — более чем на 9 млн рублей — стоимость приобретенного им имущества, указала прокуратура. Кроме того, Наумов не уведомил горсовет о конфликте интересов, который, как считает ведомство, возник в связи с назначением им руководства нескольких организаций, подведомственных владимирской администрации.

Сам Наумов сейчас находится в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 260 УК), за что в случае признания виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы. Дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Владимира, 17 ноября материалы были переданы судье, однако дата начала заседаний пока не объявлена.

«Владимирские ведомости» написали ранее в ноябре со ссылкой на несколько своих источников, что экс-мэр выразил желание заключить контракт с Минобороны для отправки в зону военной операции на Украине. В публикации говорилось, что если информация подтвердится и военное ведомство согласится заключить контракт, то уголовное дело против Наумова будет приостановлено.

Сговор с «кладбищенской мафией»

По версии следствия, с ноября 2023 года Наумов как глава города находился в сговоре с «кладбищенской мафией» и помогал ей вести в регионе незаконную похоронную деятельность. Он, в частности, помог ее представителям устроиться в руководство двух муниципальных контор — Специализированного комбината ритуальных услуг и Центра управления городскими дорогами, а также издал нормативный акт, который фактически избавлял «мафию» от конкурентов в этой сфере.

«За это фигурант с октября 2024 по март 2025 года, находясь в здании администрации города Владимира или рядом с ним, получил тремя частями взятку от заместителя директора Центра управления городскими дорогами в сумме не менее 1,1 млн рублей», — говорилось в сообщении областного СК по итогам расследования.

В ходе обысков у Наумова изъяли деньги и украшения на сумму около 1,3 млн рублей, а также автомобиль стоимостью около 4,3 млн рублей, который был оформлен на его жену.

Прокуратура региона ранее сообщила, что Наумов, которого задержали в конце августа, признал вину в получении взятки.

Сами взяткодатели — двое жителей Московской области — и еще 11 соучастников обвиняются в хищении организованной преступной группой средств граждан при оказании ритуальных услуг на сумму более 5 млн рублей. Расследование дела в их отношении продолжается. Замдиректора Центра управления городскими дорогами согласился сотрудничать со следствием и заключил досудебное соглашение.